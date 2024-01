Atletica, Alice Pagliarini cresce anche sui 200 metri e batte Siragusa ad Ancona

Prosegue la crescita di Alice Pagliarini, giovane promessa dell’atletica leggera italiana nel settore della velocità femminile. La 17enne marchigiana ha sfoderato ieri un’ottima prestazione sui 200 metri nel meeting infrasettimanale del PalaCasali di Ancona, aggiornando il suo record personale sulla distanza e confermandosi in grande forma.

Recentemente l’azzurra classe 2007, sulla stessa pista, aveva infatti sfiorato il primato italiano juniores correndo i 60 in 7.36 al Memorial Giovannini, mentre ieri è diventata la sesta under 20 di sempre a livello nazionale sul giro di pista in sala. 24.02 il riscontro cronometrico di Pagliarini, che lima 14 centesimi al personale stabilito l’anno scorso per vincere il titolo tricolore allieve.

La seconda classificata sui 100 agli EYOF di Maribor 2023 ha bruciato per un’incollatura Irene Siragusa, che si è dovuta accontentare della piazza d’onore con 24.03 dopo aver debuttato domenica scorsa in Lussemburgo nei 60 con 7.40.

Foto: Montesano/comitato organizzatore