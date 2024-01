A che ora Perugia-Monza, Finale Coppa Italia volley 2024: programma, canale tv, streaming

Oggi domenica 28 gennaio (ore 15.45) si gioca Perugia-Monza, finale della Coppa Italia 2024 di volley maschile. Ieri ci sono state due semifinali tiratissime, decise entrambe al quinto set. I Block Devils si sono salvati, ma salta la super sfida attesa contro Trentino per una Vero Volley Monza straordinaria che ha fatto l’impresa.

LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI COPPA ITALIA DI VOLLEY PERUGIA-MONZA DALLE 15.45

Monza fa il colpaccio. In un momento in cui in campionato le cose non stanno andando così bene come ad inizio stagione, i ragazzi di Massimo Eccheli sfoderano una prestazione straordinaria, rimontano da 2-1 e mandano a casa Trentino, con la squadra di Fabio Soli che si dimostra, per la seconda volta in stagione, inconcludente quando c’è da alzare un trofeo. I brianzoli si guadagnano così la possibilità di alzare un trofeo, ma oggi sarà comunque una giornata storica: è infatti il primo atto conclusivo della propria storia.

Soffre le pene dell’inferno Perugia, che avanti due set a uno e 16-8 nel quarto si fa rimontare da Milano e trascinare al tie break. Un quinto set ricco di emozioni, deciso in volata dall’ingresso in battuta di Wilfredo Leon. La squadra di Lorenzetti sopravvive ad una trappola immensa, e oggi cercherà di alzare al cielo quello che sarebbe già il terzo trofeo stagionale. I Block Devils sono naturalmente favoriti, ma non devono assolutamente sottovalutare Monza, che dopo l’impresa di ieri può giocare con la testa libera ed entrerà in campo sicuramente galvanizzata.

Perugia-Monza si potrà seguire in chiaro su RaiDue, così come su Volleyball World TV per gli abbonati. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa Finale della Coppa Italia 2024 di volley maschile.

CALENDARIO FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY OGGI

Domenica 28 gennaio

Ore 15.45 Sir Susa Vim Perugia-Vero Volley Monza

PROGRAMMA PERUGIA-MONZA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (dalle 16.00), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera