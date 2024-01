A che ora Camila Giorgi-Ostapenko, WTA Brisbane 2024: programma, canale tv, streaming

Domani, mercoledì 3 gennaio (non prima delle 05.00 italiane), Camila Giorgi affronterà la lettone Jelena Ostapenko nel secondo turno del WTA500 di Brisbane (Australia). La marchigiana, vittoriosa all’esordio contro la statunitense la statunitense Peyton Stearns per 5-7 6-2 6-3, giocherà contro la testa di serie n.3.

Una partita complicata per Camila contro una tennista dalle caratteristiche simili alle sue. Ostapenko è capace, infatti, nelle sue giornate di vena di essere ingiocabile per i vincenti in grado di trovare e quindi è molto imprevedibile. Se vogliamo, le stesse peculiarità di Giorgi, anche lei sempre all’attacco e mai sulla difensiva sui propri schemi di gioco.

Potremmo assistere a un incontro a specchio, come si suol dire in gergo, in cui la giocatrice più consistente uscirà vittoriosa. Il bilancio dei precedenti è sul 2-2, ma l’unica partita disputata sull’hard indoor risale a tanti anni fa. Parliamo del 2016, quando l’azzurra sconfisse a Katowice la lettone per 6-4 6-3. Vedremo come andrà a finire in questo caso.

La sfida tra Camila Giorgi e Jelena Ostapenko, valida per il secondo turno del WTA500 di Brisbane, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 253, in streaming su SkyGo, NOW e su WTA Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

CAMILA GIORGI-OSTAPENKO WTA BRISBANE 2024

Mercoledì 3 gennaio

Campo 1 – Dalle 02.00 italiane

Alex Michelsen [Q] vs Ugo Humbert [4]

James Duckworth [Q] vs Yannick Hanfmann

Non prima delle 05.00 italiane

Jelena Ostapenko [3] vs Camila Giorgi

PROGRAMMA CAMILA GIORGI-OSTAPENKO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 253.

Diretta streaming: SkyGo, NOW e su WTA Tv.

Diretta testuale: OA Sport

