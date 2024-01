A che ora Ankara-Piacenza, Champions League volley 2024: programma preciso, canale tv, streaming

Oggi mercoledì 10 novembre (ore 18.00) si gioca Ankara-Piacenza, incontro valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. Scontro diretto fondamentale in chiave qualificazione, con gli emiliani chiamati all’impresa sul campo della squadra turca.

Piacenza che dopo quattro giornate guida la classifica del gruppo C della massima competizione europea, in un girone di ferro in cui tre squadre sono ancora in corsa per il primo posto. Gli emiliani comandano con nove punti, a -1 c’è l’avversario odierno e a -2 i tedeschi del Berlin. Sfida quasi da dentro o fuori per la banda di Anastasi, che in caso di vittoria potrebbe aspirare al primo posto nel girone; ma una sconfitta sarebbe deleteria in quanto dovrà poi andarsi a conquistare uno dei migliori tre secondi posti nell’ultimo e decisivo turno

Il vero tallone d’Achille per Piacenza fino ad ora sono state proprio le partite decisive: sconfitta nella semifinale di Supercoppa (per mano Civitanova) e nei quarti di Coppa Italia una settimana fa (al tie break in casa con Milano); questa sera è arrivato decisamente il momento di invertire la rotta. Halkbank Ankara che è in testa al campionato turco e dispone di una rosa di nomi di assoluto rilievo, ma che come ha fatto vedere Perugia al Mondiale è tutt’altro che imbattibile.

Halkbank Ankara-Gas Sales Bluenergy Piacenza non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la prima giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 10 gennaio

Ore 18.00 Halkbank Ankara-Gas Sales Bluenergy Piacenza

PROGRAMMA PIACENZA-ANKARA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Photo LiveMedia/Giuseppe Leva

