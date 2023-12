Volley, Trento liquida il Tours e ipoteca i quarti di Champions League: Michieletto stellare

Trento ha sconfitto il Tours con un secco 3-0 (27-25; 25-22; 25-18) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nella Champions League 2023-2024 di volley maschile. I dolomitici si sono imposti di fronte al proprio pubblico, surclassando la compagine francese e confermando la propria imbattibilità nella massima competizione europea.

I Campioni d’Italia hanno rafforzato il primo posto nel gruppo B, dove ora svettano con 4 successi (12 punti) davanti a Tours e Asseco Resovia (entrambe con 2 vittorie e 6 punti). La capolista della Superlega ha nei fatti ipotecato il primato nel raggruppamento e l’annessa qualificazione diretta ai quarto di finale, mentre la seconda classificata dovrà passare dai playoff. Prossimo impegno il 10 gennaio contro il Lubiana: basteranno due set per chiudere matematicamente qualsiasi discorso con un turno di anticipo.

Trento ha dominato il primo set issandosi comodamente sul 19-13, ma i padroni di casa si sono imballati proprio sul più bello e i francesi sono riusciti a recuperare fino al 19-18. I dolomitici hanno guadagnato anche un paio di set-point sul 24-22, ma gli ospiti li hanno annullati e si sono procurati una chance (24-25) prima della fiammata conclusiva dell’Itas. I Campioni d’Italia sono apparsi pimpanti anche in avvio della seconda frazione (10-7), ma sono poi stati invischiati in una lotta punto a punto fino al pareggio a quota 16. Gli uomini di Fabio Soli accelerano, si portano comodamente sul 22-18 e poi sul 24-19, si fanno recuperare tre punti prima di piazzare la zampata risolutrice. Terzo parziale più tranquillo, dove Trento riesce a prendere un break di vantaggio nella fase centrale e a controllare fino al successo.

Prestazione straripante da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto, che ha messo a segno 22 punti (6 muri e 1 ace con il 58% in fase offensiva). Il palleggiatore Riccardo Sbertoli ha mandato in doppia cifra anche l’opposto Kamil Rychlicki (14 punti, 4 ace, 38% in attacco). L’altro martello Daniele Lavia ha chiuso con 7 punti all’attivo (stellare 83% di ricezione positiva), buona prova dei centrali Jan Kozamernik (7 punti, 2 muri) e Marko Podrascanin (7 punti, 4 muri), il libero Gabriele Laurenzano ha chiuso con il 56% di ricezione positiva. Tra le fila del Tour i migliori sono stati Aboubacar Drame Neto (20 punti), Nicolas Marcelo Mendez (9) e Leandro Nascimento (6).

Foto: Photo LiveMedia/Caterina Zattarin

