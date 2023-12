Volley, Monza domina il Panathinaikos e accede ai quarti di Challenge Cup

Missione compiuta per la Vero Volley Monza, che alla Opiquad Arena annichilisce i greci del Panathinaikos per 3-0 (25-15 27-25 25-17) e conquista il pass per i quarti di finale della CEV Challenge Cup 2023-2024 di volley maschile. Dopo la vittoria sofferta in trasferta, arrivata solo al quinto set, nella gara d’andata questa sera non c’è stata partita, i brianzoli hanno dominato in lungo e in largo e continueranno così il loro percorso nella terza competizione continentale per importanza.

Una stagione di grande rilievo quella che stanno disputando i ragazzi di Massimo Eccheli fino ad ora, con un’ottima quarta piazza in Superlega, un percorso ancora nel pieno dello svolgimento in Europa e le appena tre sconfitte subito dalla prima partita della nuova annata ad oggi. Questa sera si è visto un divario netto tra le due squadre, con i padroni di casa che hanno surclassato in tutti i fondamentali i greci. Ora l’obiettivo si sposta sui bulgari del Levski Sofia, che hanno eliminato i rumeni della Dinamo Bucarest, una formazione insidiosa ma alla portata dei brianzoli.

Un primo set assolutamente senza storia, con Monza che si porta subito sul 9-5 e chiude in scioltezza i conti 25-15 giocando una grande pallavolo. I ragazzi di Eccheli partono forte anche nel secondo parziale (16-10), ma arriva la reazione del Panathinaikos che si riporta sul -1 (17-16) e pareggia i conti sul 24-24. I brianzoli mantengono i nervi saldi e vincono anche il secondo set per 27-25. Monza nel terzo parziale schiaccia subito il piede sull’acceleratore, va sopra 13-7 e non si fa più raggiungere. I padroni di casa controllano le ultime battute del match e dopo il punto del 25-17 possono far partire la festa.

Sono 11 i punti dell’opposto dei brianzoli Arthur Szwarc, ma il miglior marcatore è il martello Stephen Timothy Maar con 13 palloni messi a terra (1 muro e 4 ace). Prestazione sontuosa anche per il centrale azzurro Gianluca Galassi, che chiude il match con 12 punti, conditi da 5 muri e 3 ace. Agli ospiti non sono bastati i 15 punti dell’opposto Fernando Hernandez Ramos di fronte alla partita di altissimo livello giocato da Monza.

Photo LiveMedia/Valerio Origo

