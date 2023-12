Volley, Trento galvanizzato dal successo con Perugia va a caccia del poker di successi in Champions contro l’ostico Tours

E’ un Trento in grande condizione fisica e anche psicologica quello che ospita domani sera alle 20.00 i francesi del Tours in un match che potrebbe avvicinare la formazione di Soli alla qualificazione ai quarti di finale. Trento finora ha solo vinto in Champions League, battendo in sequenza il Lubiana 3-1 in casa, il Tours 3-1 in trasferta e l’Asseco Resovia 3-0 sempre lontano dalle mura amiche. Due, invece, i successi fin qui per i transalpini che hanno sconfitto lì’Asseco in trasferta e, dopo la sconfitta con Trento, sono andati a vincere 3-1 anche a Lubiana tenendosi in corsa per l’accesso ai quarti.

E’ un Trento galvanizzato quello che aspetta la squadra francese, sia per il successo di Resovia sette giorni fa che ha cancellato la prima sconfitta stagionale in Superlega di tre giorni prima a Modena, sia per la bella e convincente vittoria di domenica scorsa nel big match contro Perugia che ha restituito alla Itas la prima posizione in classifica.

Il Tours è la formazione campione di Francia in carica, che quest’anno si è già aggiudicata la Supercoppa francese, ma che in campionato è ancora molto indietro dopo una partenza molto complicata. L’alzatore della formazione francese, allenata dal brasiliano Marcelo Fronckowiak è il nazionale bosniaco Zeljko Coric, 35 anni, giramondo del volley ma che negli ultimi anni ha sempre giocato in Francia, da quattro stagioni in regia a Tours, l’opposto è una vecchia conoscenza del campionato italiano, il brasiliano Aboubacar Drame Neto, protagonista di una grande stagione nel 2020-21 con la maglia di Vibo Valentia e alla terza stagione nella squadra francese.

In banda giocano l’argentino Nicolas Mendez, approdato quest’anno a Tours dal Paris Volley e il francese Antoine Pothron, che si è trasferito quest’anno dallo Spacer’s Toulouse. Un altro nuovo arrivo, spesso utilizzato è quello dell’estone Mart Tammearu, lo scorso anno al Knack Roselaere in Belgio.

Al centro giocano il nazionale brasiliano Leandro Santos, al quarto anno con la maglia del Tours e l’olandese Michael Parkinson, 32 anni, alla seconda stagione nelle file del Tours (miglior centrale della lega transalpina lo scorso anno), dove era arrivato dai polacchi del Radom. Il libero è il francese Luca Ramon, arrivato quest’anno dal Narbonne Volley.

Photo LiveMedia/Caterina Zattarin

