Volley, Civitanova per il quarto sigillo in Champions ospita il VK Lvi Prag

Obiettivo en plein di vittorie e quarti di finale per la Lube Civitanova che mercoledì 21 dicembre alle 20.30 ospiterà all’Eurosuole Forum il VK Lvi Prag, squadra della Repubblica Ceca che ha ancora qualche speranza di qualificarsi per i quarti di finale. Se da una parte c’è Civitanova che ha vinto tutte e tre le partite fin qui disputate ed è lanciatissima verso il primo posto in un girone tutto sommato abbordabile, dall’altra ci sono i cechi che finora hanno ottenuto una vittoria (3-0) a Maaseik all’esordio, poi hanno perso in casa contro la Lube e al terzo match sono stati battuti 3-2 in Romania dall’Arcadia Galati.

La Lube arriva dalla bella e sofferta vittoria sul campo del Piacenza nella penultima giornata di andata della Superlega. Un successo rocambolesco ma importante per la squadra di Blengini che, a tratti, ha espresso un’ottima pallavolo e che si sta ritrovando dopo una prima parte di stagione complicata. I marchigiani, al momento, occupano la quinta posizione in classifica a 2 lunghezze da Monza, quarto.

Il VK Lvi Praga è una sorta di multinazionale del volley e lo scorso anno ha conquistato per la prima volta lo scudetto della Repubblica Ceca. L‘alzatore dei cechi è Jakub Janouch, ceco, al terzo anno con la maglia del Praga dopo l’esperienza in Germania nel Friedrichshafen, l’opposto è il canadese Casey Schouten, giocatore da tenere d’occhio, che in Europa ha avuto esperienze in Finlandia, Germania, poi in Repubblica Ceca al Karlovarsko e infine da due anni a Praga. In banda gioca il 26enne ceco Daniel Cech, al terzo anno a Praga e il danese Oskar Kjerstein Madsen, lo scorso anno in Romania all’Arcada Galati ma attenzione anche a una conoscenza del campionato italiano, il cubano Luis Elian Estrada Mazorra che ha vestito per due stagioni la maglia di Modena prima di trasferirsi prima in Brasile e poki da quest’anno in Repubblica Ceca.

Al centro sono schierati il canadese Fynnian McCarthy, al terzo anno con la maglia dei cechi (in passato un’esperienza a Montpellier per lui) e un’altra conoscenza del campionato italiano, l’argentino Pablo Crer, 34 anni, che nel 2013/14 giocò a Vibo Valentia e arriva dal Paris Volley dopo aver girovagato tanto in Europa. Il libero è il 35enne ceco Milan Monik, alla terza stagione a Praga.

