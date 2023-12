Volley, Trento campione d’inverno e allunga su Perugia. Impresa di Milano, ruggito di Cisterna

Si è completato il girone d’andata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento si è laureata Campione d’Inverno: i Campioni d’Italia si trovano infatti al comando della classifica generale dopo le prime undici giornate, grazie al successo per 3-0 contro Padova.

I dolomitici si sono imposti in trasferta, riuscendo a tramortire la resistenza della compagine veneta al termine di un’infinita serie ai vantaggi nel secondo parziale (34-32, i padroni di casa hanno annullato addirittura sette punti). Si sono distinti gli attaccanti Alessandro Michieletto (14 punti), Kamil Rychlicki (12) e Daniele Lavia (11) contro Mathijs Desmet (20 punti) e compagni.

Trento ora vanta tre punti di vantaggio nei confronti di Perugia, crollata di fronte al proprio pubblico contro Milano. I Block Devils si sono issati sul 2-0, ma hanno poi subito la grandiosa rimonta dei meneghini. Ai Campioni del Mondo, diretti da Simone Giannelli, non sono bastati Jesus Herrera (20 punti), Oleh Plotnytskyi (15) e Kamil Semeniuk (10). Milano, che si è così portata al sesto posto, è stata trascinata da Matey Kaziyski (26 punti, 6 ace), Yuki Ishikawa (14) e Agustin Loser (13, 4 muri).

Piacenza ha dominato l’intenso derby emiliano con Modena per 3-0 (25-20; 25-19; 25-21). I Lupi hanno sbancato il PalaPanini e occupano il terzo posto in classifica, a quattro lunghezze di distacco dalla vetta. I ragazzi di coach Andrea Anastasi si sono ripresi dopo il ko rimediato contro Civitanova al tie-break, spinti dalla verve di Ricardo Lucarelli (13 punti), Francesco Recine (9), Yuri Romanò (10) e Robertlandy Simon (8). Tra le fila di Modena, scivolata al settimo posto, il migliore è stato Tommaso Rinaldi (10 punti).

Cisterna ha rialzato la testa dopo aver perso le ultime quattro partite e ha sconfitto Monza per 3-1: i laziali hanno agganciato Padova al nono posto, mentre i brianzoli si fermano dopo due successi e sono quarti a -8 dalla vetta e con una lunghezza di margine su Civitanova. Prova di lusso da parte di Theo Faure (24 punti per il miglior marcatore del torneo) e Pavle Peric (18), che hanno avuto la meglio nella sfida con Arthur Szwarc (19 punti) e Ran Takahashi (15). Arriva la prima vittoria stagionale per Taranto: dopo sei tie-break persi, i pugliesi hanno battuto Catania per 3-1 e si sono portati a -1 da Padova e Cisterna, mentre i siciliani restano all’ultimo posto con quattro punti all’attivo.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Sir Susa Vim Perugia vs Allianz Milano 2-3 (25-14; 25-20; 12-25; 22-25; 12-15)

Valsa Group Modena vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (20-25; 19-25; 21-25)

Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona 2-3 (25-22; 25-18; 16-25; 23-25; 12-15)

Cisterna Volley vs Mint Vero Volley Monza 3-1 (25-18; 25-20; 21-25; 25-22)

Pallavolo Padova vs Itas Trentino 0-3 (20-25; 32-34; 22-25)

Gioiella Prisma Taranto vs Farmitalia Catania 3-1 (25-19; 25-23; 17-25; 25-23)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Trento 28 punti, Perugia 25, Piacenza 24, Monza 20, Civitanova 19, Milano 18, Modena 17, Verona 14, Padova 10, Cisterna 10, Taranto 9, Catania 4.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini

