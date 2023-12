Volley femminile, Conegliano vince senza Haak. Egonu trascina Milano, Novara e Scandicci rispondono

La Serie A1 di volley femminile è scesa in campo a Santo Stefano per disputare la 14ma giornata, la prima del girone di ritorno. Il campionato non conosce soste per le festività natalizie, visto che si è giocato anche tre giorni fa e che si ripartirà subito dopo Capodanno.

Conegliano ha surclassato Trento con un secco 3-0 (25-19; 25-18; 25-21), imponendosi in trasferta senza alcun patema d’animo. Le Campionesse d’Italia hanno così infilato la quattordicesima affermazione consecutiva, confermandosi al comando con 41 punti e quattro lunghezze di vantaggio nei confronti di Milano. La capolista ha tenuto a riposo la stella Isabelle Haak per l’impegno contro il fanalino di coda, a mettersi maggiormente in luce sono state Kelsey Robinson-Cook (15 punti), Khalia Lanier (13) e Vittoria Piani (11). Alle dolomitiche, a sei lunghezze dalla terzultima piazza che garantisce la salvezza, non è bastata Carly Dehoog (14 punti).

Milano resta a quattro lunghezze di distacco dalla capolista. Le meneghine hanno vinto il derby lombardo contro Busto Arsizio per 3-1 (30-28; 17-25; 25-15; 25-17), vincendo il primo set dopo una lunga serie ai vantaggi e lasciando il secondo parziale alle padrone di casa prima di fare il vuoto. Show perentorio dell’opposto Paola Egonu, autrice di 29 punti (5 muri). La regista Alessia Orro ha mandato in doppia cifra anche le schiacciatrici Helena Cazaute e Nika Daalderop (12 punti a testa) e la centrale Dana Rettke (10 punti, 4 muri), a riposo Myriam Sylla. Alle Farfalle non è bastata una super Martina Bracchi da 20 punti.

Scandicci ha giganteggiato nel derby toscano con Firenze, imponendosi in trasferta con un secco 3-0 (25-17; 25-18; 25-) e confermandosi così al terzo posto in classifica a -2 da Milano. Prova perentoria da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (13 punti, 3 muri) e della schiacciatrice Zhu Ting (14), affiancata di banda da Britt Herbots (). Alle padrone di casa non sono bastate Anastasiia Kraiduba (8) ed Emma Graziani (7).

Novara ha battuto Chieri per 3-1 (25-19; 26-24; 23-25; 25-18) nel derby piemontese e si conferma al quarto posto, a -2 da Scandicci e con otto lunghezze di margine proprio su Chieri. In grande spolvero le attaccanti Anne Buijs (18 punti) e Caterina Bosetti (17), mentre la bomber Vita Akimova si è fermata a quota 9. Undici punti a testa per le centrali Sara Bonifacio e Anna Danesi (6 muri), mentre tra le fila delle ospiti le migliori sono state Katerina Zakchaiou (14), Kaja Grobelna (16) e Avery Skinner (14).

Bergamo ha avuto la meglio su Casalmaggiore per 3-1 (25-23; 25-19; 19-25; 25-18) grazie soprattutto ai colpi di Olivia Rozanski (18 punti), Anna Davyskiba (17) e Stella Nervini (14) contro il sestetto di Malwina Smarzek (16) e Linda Manfredini (11). Le altre due partite di giornata si sono risolte al tie-break: Cuneo ha regolato Pinerolo spinta da Madison Kubik (19) e Lena Stigrot, arginando la scatenata Adelina Ungureanu (28). Vallefoglia ha avuto la meglio su Roma, spiccano i 27 punti di Camilla Mingardi.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Itas Trentino vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (19-25; 18-25; 21-25)

Uyba Volley Busto Arsizio vs Allianz Vero Volley Milano 1-3 (28-30; 25-17; 15-25; 17-25)

Il Bisonte Firenze vs Savino Del Bene Scandicci 0-3 (17-25; 19-25; 18-25)

Igor Gorgonzola Novara vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1 (25-19; 26-24; 23-25; 25-18)

Volley Bergamo 1991 vs Trasportipesanti Casalmaggiore 3-1 (25-23; 25-19; 19-25; 25-18)

Roma Volley Club vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-3 (35-27; 18-25; 25-16; 25-17; 4-15)

Honda Olivero San Bernardo Cuneo vs Wash4green Pinerolo 3-2 (20-25; 25-13; 23-25; 25-21; 17-15)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 41 punti, Milano 37, Scandicci 35, Novara 33, Chieri 25, Pinerolo 21, Roma 18, Vallefoglia 18, Firenze 16, Busto Arsizio 14, Cuneo 13, Bergamo 11, Casalmaggiore 9, Trento 3.

Foto: Pier Colombo

