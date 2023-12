Tabellone Coppa Italia volley 2024: calendario, programma, orari, tv e streaming. Incroci e accoppiamenti dai quarti alla finale

Al termine del girone d’andata della Superlega si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2024 di volley maschile. Le migliori otto squadre del campionato hanno staccato il biglietto per la competizione, che si articolerà in questo modo: i quarti di finale si disputeranno il 3-4 gennaio in casa delle migliori quattro classificate, mentre la Final Four avrà luogo nel weekend del 27-28 gennaio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

Trento ha chiuso al comando il girone d’andata della Serie A1 e sarà dunque testa di serie. I Campioni d’Italia affronteranno Verona ai quarti di finale. Perugia ha concluso al secondo posto e così i Campioni del Mondo dovranno vedersela con Modena in un incrocio da brividi. Piacenza si presente da detentrice del trofeo e incrocerà Milano in una sfida particolarmente incerta, mentre Monza cercherà il colpaccio contro Civitanova.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della Coppa Italia 2024 di volley maschile.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2024

[1] Trento vs [8] Verona

[4] Monza vs [5] Civitanova

[2] Perugia vs [7] Modena

[3] Piacenza vs [6] Milano

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY 2024

QUARTI DI FINALE:

Mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio, calendario da definire

SEMIFINALI:

Sabato 27 gennaio

16.00 Semifinale 1

18.30 Semifinale 2

FINALE:

Domenica 28 gennaio

15.45 Finale Coppa Italia 2024 volley maschile

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: semifinali e finale saranno trasmesse in diretta tv sui canali della Rai.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati; Rai Play per semifinali e finali.

