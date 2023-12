Volley, Perugia con un piede e mezzo in semifinale sfida i padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders

Chi ben comincia è a metà dell’opera. È proprio questo il caso di Perugia, che dopo l’esordio vittorioso contro i brasiliani dell’Itambé Minas Minas quest’oggi torna in campo al Mondiale per club di volley 2023. Alla corazzata umbra basterà un successo (anzi addirittura un set) contro i modesti indiani dell’Ahmedabad Defenders per assicurarsi il primo posto nel girone e la qualificazione alle semifinali, dove l’asticella si alzerà terribilmente. I Block Devils si sono presentati a Bangalore (India) per difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno e hanno tutte le carte in regola per alzare nuovamente il trofeo.

Se nel gruppo di Perugia la situazione è piuttosto chiara e definita, non si può dire lo stesso per l’altro girone. A complicare le cose è stata la vittoria dei giapponesi del Suntory Sunbirds contro i turchi dell’Halkbank Ankara, ora con le spalle al muro nell’ultimo match contro i brasiliani del Sada Cruzeiro. Prima di pensare a semifinali e finale per i ragazzi di Lorenzetti c’è l’impegno contro i padroni di casa, sconosciuti nella grande pallavolo internazionale che però vogliono ben figurare davanti ai propri tifosi.

La Sir Susa Vim Perugia ha messo in campo una prestazione autorevole nel debutto contro i brasiliani dell’Itambé Minas di ieri. La squadra di Lorenzetti ha sempre avuto il pallino del gioco in mano, e ha sbrigato la pratica senza sprecare troppe energie. I Block Devils sono nettamente più forti degli indiani, e basterà applicarsi per uscire vittoriosi. Sempre ottima la regia di Simone Giannelli. Il palleggiatore azzurro ieri ha smistato alla grande, sopperendo senza problemi alla panchina di Wilferdo Leon, sfruttando perfettamente gli attaccanti a disposizione e rifugiandosi parecchio al centro.

Il miglior marcatore della partita di ieri è stato il martello polacco Kamil Semeniuk, che con 11 punti (1 muro e 2 ace) ha guidato la formazione umbra al netto successo. I due centrali Flavio Resende Gualberto e Sebastian Solé sono stati grandi protagonisti con rispettivamente 9 e 8 punti. Ha destato buone impressioni anche lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi, mentre ha faticato l’opposto Wassim Ben Tara. Vediamo se oggi Lorenzetti si affiderà per tutto l’arco del match ai titolari oppure a punteggio acquisito il tecnico deciderà di preservare coloro che da sabato saranno sempre in campo.

Gli indiani dell’Ahmedabad Defenders sono tornati a giocare una partita ufficiale l’altro giorno per la prima volta da marzo. L’esordio nella manifestazione contro l’Itambé Minas è coinciso infatti con il ritorno in campo della squadra che ospita il torneo dalla partita che nove mesi fa ha permesso loro di laurearsi campioni dell’India battendo 3-2 proprio la formazione di Bangalore, i Bengaluru Torpedoes. Ahmedabad Defenders che è uscita dal campo con un sonoro 3-0, non però senza lottare e opporre resistenza in almeno due dei tre parziali.

Il capitano e regista della squadra è l‘alzatore Muthusamy Appavu classe 1997 che milita tra le fila di questa squadra dalla stagione 2021-2022. L’opposto titolare è Ramaswamy Angamuthu, di nazionalità indiana e classe 1994. Il migliore tra le fila della squadra ospitante è stato però il martello Balwan Singh Amit, che nella partita d’esordio ha messo a referto 13 punti, dando l’impressione di essere il giocatore un po’ più talentuoso e dotato di quell’estro che può mettere in difficoltà la difesa di Perugia.

Si sono alternati in attacco nella sfida contro Minas anche l’australiano Max Senica e l’argentino Rodrigo Villalba, senza però rubare l’occhio e risultare decisivi per la propria compagine. Il palleggiatore Appavu si affida parecchio ai suoi due centrali: Lkshmipuram Manjunatha Manoj e Rai Ashwal hanno segnato 7 e 5 punti a testa nella prima partita. La formazione allenata da Dakshinamoorthy Sundaresan si completa poi con il libero Srikanth.

Non sono certo gli indiani dell’Ahmedabad Defenders che devono impensierire Perugia. I Block Devils devono scendere in campo con la solita concentrazione, per timbrare il cartellino nel minor tempo possibile e archiviare la pratica gironi. Ci sarà così modo di riposarsi in vista di un weekend dove la difficoltà delle partite si alzerà drasticamente verso la conferma del titolo di squadra più forte al mondo conquistato lo scorso anno.

Photo LiveMedia/Roberto Tommasini