Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv oggi in tv, orario Eurolega basket: programma, dove vederla, streaming

Dopo il capolavoro con il Barcellona, la Virtus Bologna vuole continuare la sua straordinaria Eurolega, cercando un altro successo contro il Maccabi Tel Aviv nel match della tredicesima giornata. La squadra di Banchi è reduce dall’impresa contro i catalani, con una rimonta sensazionale nel secondo tempo e con quel successo si è issata in solitaria al terzo posto in classifica.

Contro il Maccabi serve un successo per confermare la vittoria di mercoledì e soprattutto per dimostrare ancora una volta di essere ormai una delle migliori squadre d’Europa. Attenzione, però, al Maccabi che sembra aver superato i problemi dovuti alle vicende extra campo di qualche settimana fa. Le vittorie contro Alba Berlino e Asvel sono arrivate con formazioni nei bassifondi della classifica, ma era comunque importante vincere per gli israeliani.

La Virtus, però, in casa ha perso solo una partita, proprio la prima della stagione contro lo Zalgiris. Da quel momento è cambiato tutto e la squadra di Banchi ha letteralmente preso il volo e sogna in grande in Eurolega.

La partita Virtus Bologna-Maccabi Tel Avi, valevole per la tredicesima giornata dell’Eurolega 2023-2024, si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in diretta streaming su Sky GO, Now TV e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale per tenervi costantemente aggiornati su questo importante scontro.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET OGGI

Venerdì 8 Dicembre



Ore 20.30: Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201)

PROGRAMMA EUROLEGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: Sky GO, Now TV, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo