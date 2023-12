Volley, Monza vince in Grecia al tie-break: Panathinaikos ko, primo passo verso i quarti di Challenge Cup

Monza ha vinto l’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup 2023-2024 di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I brianzoli hanno sconfitto il Panathinaikos per 3-2 (21-25; 25-18; 22-25; 25-18; 15-9) al termine di una partita estremamente combattuta andata in scena ad Atene. Il Vero Volley si è imposto di forza nella capitale greca, rimontando da 1-0 e 2-1 e piazzando la zampata trionfale in un tie-break dominato.

I ragazzi di coach Massimo Eccheli hanno compiuto un primo passo verso la qualificazione ai quarti di finale, ma per raggiungere l’obiettivo dovranno anche vincere il match di ritorno in programma settimana prossima alla Opiquad Arena. In caso di sconfitta per 3-2 si giocherà il golden set di spareggio, in caso di ko per 3-0 o 3-1 ci sarà l’eliminazione dal torneo.

Prestazione di rilievo da pate del bomber Arthur Szwarc, autore di 22 punti (3 ace con il 58% in fase offensiva). Prova degna di nota anche da parte degli schiacciatori Ran Takahashi (17 punti, 2 muri, 54% in attacco) ed Eric Loeppky (15 punti, 2 muri, 48%). Show perentorio al servizio da parte del centrale Gianluca Galassi, che ha messo a segno 6 ace e ha chiuso con 11 punti all’attivo. Prova di cuore del capitano Thomas Beretta, regia di Fernando Kreling, il libero Marco Gaggini ha ricevuto con il 56% di positiva. Al Panathinaikos non è bastato il super opposto Fernando Hernandez (21 punti), in doppia anche Athanasios Protopsaltis (11).

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo