Volley, il venerdì di Superlega si chiude con la vittoria di Piacenza a Taranto. Si rivede Romanò

Tutto facile per Piacenza che espugna il campo di Taranto con il punteggio di 3-1 (19-25 25-20 25-18 25-16) nel secondo anticipo della nona giornata della Superlega 2023-2024 di volley maschile. La squadra di Andrea Anastasi dà continuità alla vittoria ritrovata contro Verona e fortifica il terzo posto in classifica salendo a 20 punti. Per i padroni di casa invece continua la maledizione della prima vittoria, ancora rimandata almeno al prossimo turno.

Primo set che è stato dominato in lungo e in largo dai padroni di casa, che grazie all’avvio sprint si sono portati subito avanti (25-19) trascinati da un ispirato Filippo Lanza. La risposta di Piacenza non si fa attendere, gli emiliani allungano subito in avvio di secondo parziale e difendono fino in fondo il vantaggio acquisito alzando minuto dopo minuto i giri del motore. I ragazzi di Andrea Anastasi impattano così la partita vincendo il secondo set 25-20 con l’attacco vincente di Yuri Romanò. E’ proprio il rientro in campo dell’opposto italiano la nota più lieta della serata per Piacenza, che soprattutto nelle ultime settimane ne ha sentito la mancanza.

Terzo set molto combattuto per almeno tre quarti della sua durata, con la squadra di casa che come sempre gioca a viso aperto la partita ma non riesce mai a concretizzare. Uno scatenato Lucarelli si presenta in battuta quando Piacenza è sul +2 (19-17) e semina il panico nella ricezione di Taranto. Con un ace, un Romanò subito in palla gli ospiti mettono in saccoccia cinque punti di fila e si conquistano sette set point. Il parziale si chiude alla seconda occasione per gli emiliani con l’errore al servizio di Josè Miguel Gutierrez.

Ad inizio quarto parziale Piacenza scappa via sul 7-2 e sembra il preludio ad un tramonto rapido del match, ma Taranto non ci sta e con il solito Lanza si riporta a -2 sul 10-8. I ragazzi di Andrea Anastasi però non si distraggono e non di fanno mai raggiungere definitamente, allungando nuovamente sul 20-14. Questa volta è il break decisivo, con gli emiliani che portano a casa il quarto set 25-16 con l’ace di Lucarelli. Piacenza tornerà in campo mercoledì per una delicatissima sfida in Champions contro Berlino, mentre Taranto proverà a trovare il primo successo domenica 17 sul campo di Milano.

Photo LiveMedia/Giuseppe Leva