Pallamano, Mondiali 2023: Francia e Norvegia accedono ai quarti di finale

Continuano senza pausa i Mondiali femminili di pallamano, manifestazione che sta regalando emozioni in Norvegia, Svezia e Danimarca. Una nuova giornata destinata al ‘Main Round’ ha visto ben sei partite effettuate, valide per il il ‘Gruppo 2 e 4′.

Andiamo con ordine con l’accesso diretto ai quarti di finale da parte di Norvegia e Francia. Le scandinave e le atlete transalpine hanno superato ufficialmente il ‘Main Round’ dopo aver vinto le rispettive contro Slovenia (21-34) e Corea del Sud (22-32). Il Trondheim Spektrum, oltre ai verdetti citati, ha sancito anche l’uscita di scena da parte di Austria ed Angola, in campo in uno scontro diretto nel pomeriggio odierno che si è concluso 25-30.

Argentina ed Ucraina, invece, sono matematicamente eliminate del ‘Gruppo 4’. Le prime hanno perso per 19 a 33 contro il Brasile come da copione, mentre le atlete ucraine non hanno retto il ritmo dell’Olanda che meritatamente ha concluso i giochi con il punteggio di 41 a 21. Restano in lotta per un posto nella fase più importante della rassegna globale anche la Repubblica Ceca e la Spagna, presenti in campo oggi in uno scontro diretto. Le iberiche hanno perso contro le ceche, l’esito del match è stato di 30 a 22.

Domani torna in campo il ‘Gruppo 1 e 3’. Occhi puntati specialmente sulla Danimarca, determinata a rifarsi dopo la clamorosa sconfitta di ieri contro il Giappone. Le danesi sono attualmente al secondo posto della classifica del girone alle spalle della Germania.

I RISULTATI DI OGGI (8 DICEMBRE 2023)

Gruppo 2 – Trondheim Spektrum (Norvegia)

Austria – Angola 25-30

Corea del Sud – Francia 22-32

Slovenia – Norvegia 21-34

Gruppo 4 – Arena Nord Frederikshavn (Danimarca)

Brasile – Argentina 33-19

Repubblica Ceca – Spagna 30-22

Ucraina – Olanda 21-40

Foto. LaPresse