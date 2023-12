Calcio a 5, Mantova sgambetta l’Italservice Pesato, pari tra Avellino e Genzano nel 12° turno di Serie A

Solito antipasto nella Regular Season di Serie A di calcio a 5 2023-2024. Tre gli incontri ad andare in scena, definendo in parte la classifica generale, in attesa del completamento di questo 12° turno. Partiamo dal pareggio 2-2 tra Sandro Abate e Genzano.

Irpini in vantaggio 2-0, con il gol di Gui e l’autorete di Romano nelle prime fasi della ripresa. Incredibilmente è arrivato il 2-2 firmato dagli ospiti con le marcature di Fantecele e di Bissoni. Un risultato che permette a Genzano di portarsi a 19 punti in classifica, gli stessi di Avellino.

Sconfitta interna piuttosto pesante dell’Italservice Pesaro contro Mantova. Un 5-2 in cui Jesulito (doppietta) è stato uno degli interpreti di spicco. A completare il quadro realizzativo della formazione di Giuseppe Milella sono stati Carvalho, Salas e Mascherone, rendendo vane le reti di Tonidandel e di Schiochet. In graduatoria, Pesaro perde punti nella lotta per la qualificazione ai playoff, mentre Mantova sale a quota 8.

Infine, netto successo del Meta Catania contro Verona, che ha mandato i titoli di coda già nel primo tempo terminato sul 6-0, per poi gestire la situazione fino al 7-2 conclusivo. Grande protagonista del confronto in terra siciliana è stato Turmena con una tripletta.

