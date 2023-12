Volley, il ritorno in campo di Roberto Russo. Un pilastro importante per la Nazionale

Roberto Russo ha dovuto saltare la prima parte di stagione a causa dell’infortunio rimediato durante il quarto di finale degli ultimi Europei (anche se poi aveva giocato da titolare nell’atto conclusivo perso dall’Italia contro la Polonia). Il centrale, che contro l’Olanda era caduto male da un muro, aveva poi rinunciato al torneo preolimpico e non ha potuto contribuire alla causa di Perugia nei primi mesi della nuova annata agonistica, assistendo fuori dal campo al trionfo dei Block Devils nel Mondiale per Club e in Supercoppa Italiana.

Roberto Russo è entrato per alcuni turni in battuta negli ultimi tre incontri del girone d’andata di Superlega e ieri si è finalmente rivisto da titolare. Il 26enne si è scatenato in occasione della trasferta di Catania, dove i rossoneri si sono imposti con uno schiacciante 3-0 confermando il secondo posto in classifica a tre lunghezze di distacco dalla capolista Trento. Il centrale ha infatti messo a segno 12 punti complessivi, di cui ben 6 muri con un vertiginoso 86% in attacco.

Prestazione davvero impattante da parte del siciliano, che è risultato il secondo marcatore tra le fila della propria squadra (14 punti per Oleh Plotnytskyi e 12 per Kamil Semeniuk). Si tratta di un’eccellente notizia anche per la Nazionale Italiana, che punta a recuperare una pendina fondamentale da affiancare a Gianluca Galassi, con la speranza di ritrovare anche il migliore Simone Anzani. Gli azzurri torneranno in scena tra maggio e giugno per la Nations League, con l’intento di consolidare il piazzamento nel ranking FIVB e strappare il pass per le Olimpiadi.

Foto: Photo LiveMedia/Luigi Mariani

