Volley, i migliori italiani della 10° giornata di Superlega. Michieletto e Rychlicki decisivi nel big match! Galassi c’è sempre

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 10ª GIORNATA DI SUPERLEGA

ALESSANDRO MICHIELETTO: Prova impressionante nel giorno più importante per lo schiacciatore azzurro che contro Perugia si esalta e chiude la sua partita con 18 punti, un solidissimo 67% in ricezione, il 62% in attacco, un muro e ben 4 ace.

KAMIL RYCHLICKI: Il neo italiano sfodera una super prova da ex contro Perugia e trascina Trento al successo con ben 21 punti all’attivo e un ottimo 53% in attacco a cui aggiunge 2 muri e 3 ace

FRANCESCO SANI: Ancora una bella prova dello schiacciatore di Verona che contribuisce a piegare la resistenza di Cisterna con 18 punti in tre set, il 44% in attacco, il 42% di positività in ricezione e due muri.

FRANCESCO RECINE: Una prova in crescendo la sua, che non basta a Piacenza per battere Civitanova. Inizia contratto poi si scioglie e per due set diventa inarrestabile. Un pilastro in seconda linea: chiude con il 66% in ricezione, il 39 in attacco, 15 punti, 3 muri e un ace.

GIANLUCA GALASSI: Non manca davvero mai all’appello in classifica. Anche contro Padova si distingue con 10 punti all’attivo, l’82% in attacco e un muro.

Photo LiveMedia/Caterina Zattarin