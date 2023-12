NBA, risultati della notte (18 dicembre): Celtics imbattibili in casa, non basta un grande Banchero. Bucks vittoriosi, Gallinari poco impegnato

Andata in archivio la notte NBA. Sono state cinque le partite ad animare la scena della lega più spettacolare e importante del mondo del basket. Match particolarmente intensi in cui le emozioni non sono mancate certamente. Andiamo a scoprire l’andamento degli incontri.

Al Frost Bank Center San Antonio è tornata a conoscere il sapore della sconfitta. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo nella vittoria contro il Lakers, gli Spurs hanno subìto una dura lezione dai Pelicans e lo score di 146-110 è stato assai impietoso. Un primo quarto devastante per New Orleans (33-20) ha deciso sostanzialmente la partita e il terzo periodo (44-27) ha messo la parola fine. Sugli scudi CJ McCollum (29 punti) e Brandon Ingram (26) capaci di siglare 11 delle 14 triple tentate. Inutile la prestazione di Victor Wembanyama: doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi.

Chiamiamola legge del TD Garden. I Celtics continuano a essere ingiocabili tra le mura amiche, ottenendo la 14ª vittoria consecutiva. Jaylen Brown ha dato il meglio nel finale, mettendo a referto 17 dei 31 punti totali. Un quintetto in cui la doppia cifra è stato il tratto distintivo: Tatum 23, Porzingis 15, Holiday 14 e White 10. Niente da fare per gli Orlando Magic, piegati 97-114 da Boston, nonostante un Paolo Banchero eccellente da 36 punti, 10 rimbalzi e 1 assist.

Nella sfida tra Suns e Wizards, vinta da Phoenix 112-108 si è fatta sentire l’assenza del grande ex Bradley Beal, fermato da un problema alla caviglia. Mattatori Devin Booker (27 punti) e Kevin Durant (28 punti), fondamentali per riprendere la fuga di Washington e regalare il successo ai padroni di casa. 12 minuti per Danilo Gallinari, che ha concluso la sua partita con 6 punti. Il migliore dei Wizards è stato Daniel Gafford, doppia doppia da 26 punti e 17 rimbalzi, al pari di Tyus Jones (22+11 assist).

Al Moda Center sono stati Klay Thompson e Andrew Wiggins a trascinare i Warriors al successo contro i Blazers per 118-114. Thompson ha messo a segno 28 punti, con grandi percentuali (11/16 dal campo e un 50% da 3), mentre Wiggins ha fatto sentire il rumore della retina (25 punti) in una serata in cui Steph Curry aveva le polveri bagnate, visti lo 0/8 dall’arco e i soli 7 punti. Per Portland i 30 punti di Grant e i 24 di Simons sostanzialmente inutili per la causa.

A chiusura del cerchio successo per Milwaukee contro Houston 128-119. Giannīs Antetokounmpo ha fatto sentire il suo peso sotto i tabellone, visti i 17 rimbalzi ottenuti e con questo dato è diventato il miglior rimbalzista nella storia dei Bucks, superando un certo Kareem Abdul-Jabbar. Il tutto corredato da 26 punti realizzati dal greco, dando un contributo importante per la 13ª vittoria in 14 match disputati in casa.

Giannis Antetokounmpo has broken Kareem Abdul-Jabbar’s Milwaukee rebounding record as he combined with Damian Lillard to steer the Bucks to a 128-119 NBA win over the Houston Rockets.https://t.co/OYoLf5hBSN — Neos Kosmos (@NeosKosmos) December 18, 2023

Rockets che si fermano a 5 successi di fila. Damian Lillard merita però la citazione visti i suoi 39 punti, con un 11/19 dal campo e un 5/8 da tre, il tutto condito da 11 assist. Da segnalare Dillon Brooks e coach Udoka espulsi nel finale.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Orlando Magic-Boston Celtics 97-114

New Orleans Pelicans-San Antonio 146-110

Houston Rockets-Milwaukee Bucks 119-128

Washington Wizards-Phoenix Suns 108-112

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 118-114

Foto: LaPresse