NFL, nella 15a settimana si confermano in vetta Ravens e 49ers, vincono Dolphins, Chiefs e Lions

I match della 15a settimana della stagione NFL ci hanno dato una ulteriore mano ad andare a comporre il quarto dei play-offs a tre turni dalla fine della regular season. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio cos’è successo nel fine settimana della NFL.

Nella AFC vincono i Baltimore Ravens (11-3) in casa dei Jacksonville Jaguars (8-6) per 23-7 e, oltre a mantenere a prima posizione nella Conference, staccano il pass per i play-offs. In seconda posizione troviamo i Miami Dolphins (10-4) che schiantano 30-0 i New York Jets. Alla #3 rimangono i Kansas City Chiefs (9-5) che tornano al successo 27-17 in casa dei Patriots. Alla posizione #4 rimangono i Jaguars in vetta alla AFC South, quindi alla #5 i Cleveland Browns che piegano a fatica i Chicago Bears. Alle #6 resistono i Cincinnati Bengals, mentre alla #7 è battaglia interna alla AFC South tra Indianapolis Colts e Houston Texans, ma attenzione ai Buffalo Bills (a loro volta 8-6) che sembrano rinati e lo confermano schiantando i Dallas Cowboys.

Passando alla NFC, non si arresta la corsa dei San Francisco 49ers (11-3) che passeggiano in casa degli Arizona Cardinals 45-29, vincendo anche la NFC West. Alla #2 troviamo i Philadelphia Eagles (10-3) che giocheranno questa notte contro i Seattle Seahawks ancora a caccia di una posizione nei play-offs. Alla #3 salgono i Detroit Lions (10-4) che tornano al successo demolendo i Denver Broncos 42-17. Alla #5 troviamo i Dallas Cowboys (10-4) dopo il netto ko contro Buffalo, quindi alla #4 i Tampa Bay Buccaneers che passano in casa di Green Bay e rimangono in vetta alla NFC South. Per le posizioni 6-7 della griglia play-offs sarà battaglia tra Minnesota Vikings, Los Angeles Rams, New Orleans Saints e Seattle Seahawks.

I RISULTATI DELLA 15a SETTIMANA DELLA NFL

Las Vegas Raiders (6-8)-Los Angeles Chargers (5-9): 63-21

Cincinnati Bengals (8-6)-Minnesota Vikings (7-7): 27-24

Indianapolis Colts (8-6)-Pittsburgh Steelers (7-7): 30-13

Detroit Lions (9-4)-Denver Broncos (7-6): 42-17

Cleveland Browns (9-5)-Chicago Bears (5-9): 20-17

Green Bay Packers (6-8)-Tampa Bay Buccaneers (7-7): 20-34

Tennessee Titans (5-9)-Houston Texans (8-6): 16-19

Miami Dolphins (10-4)-New York Jets (5-9): 30-0

New England Patriots (3-11)-Kansas City Chiefs (9-5): 17-27

New Orleans Saints (7-7)-New York Giants (5-9): 24-6

Carolina Panthers (2-12)-Atlanta Falcons (6-8): 9-7

Los Angeles Rams (7-7)-Washington Commanders (4-10): 28-20

Arizona Cardinals (3-11)-San Francisco 49ers (11-3): 29-45

Buffalo Bills (8-6)-Dallas Cowboys (10-4): 31-10

Jacksonville Jaguars (8-6)-Baltimore Ravens (11-3): 7-23

Seattle Seahawks (6-7)-Philadelphia Eagles (10-3): questa notte

