Volley femminile, Scandicci surclassa il Vasas Budapest: Antropova e Ruddins pimpanti in Champions League

Scandicci ha travolto il Vasas Budapest con un secco 3-0 (25-14; 25-19; 25-15) e ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nella Champions League 2023-2024 di volley femminile. La compagine toscana conferma la propria imbattibilità nella massima competizione europea, surclassando la poco quotata formazione ungherese dopo aver firmato la grande impresa contro l’Eczacibasi Istanbul di Tijana Boskovic (MVP degli ultimi due Mondiali vinti con la sua Serbia).

Le ragazze di coach Massimo Barbolini si confermano saldamente al comando del gruppo B con 4 vittorie (12 punti) davanti all’Eczacibasi (3 successi, 9 punti) quando mancano due turni al termine della fase a gironi. La Savino Del Bene si è garantita la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ma soltanto la prima classificata accederà direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda dovrà passare dai playoff. Saranno decisive le prossime partite contro il Maritsa Plovdiv e l’Eczacibasi.

La miglior marcatrice è stata la scatenata schiacciatrice Lindsey Ruddins, che ha messo a segno 17 punti (2 ace) con il 56% in attacco. In doppia cifra anche l’opposto Ekaterina Antropova (15 punti con il 57% in fase offensiva) e la centrale Linda Nwakalor (11 punti, 2 ace, 80%) sotto la regia di Maja Ognjenovic. Buona prova anche della centrale Ana Carolina Da Silva (9 punti, 3 muri) e del martello Zhu Ting (7 punti), il libero Martina Armini ha chiuso con il 67% di ricezione positiva. Turno di riposo per la schiacciatrice Britt Herbots e per la centrale Haleigh Washington. Tra le fila del Budapest la migliore è stata Taylor Bannister (13 punti).

Photo LiveMedia/Sara Esposito