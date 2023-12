Volley femminile, Novara si risveglia a Bergamo, Scandicci lascia un punto a Roma e Vallefoglia entra in zona play-off nei tre anticipi della 12ma di A1

Nei tre anticipi della 12ma giornata di serie A1 femminile la Savino del Bene Scandicci si blocca per due set a Roma e perde un punto nella corsa al secondo posto, avvicinata da Novara che, con Akimova in campo, torna al successo vincendo 3-0 sul campo di Bergamo. Bene Vallefoglia che supera 3-0 il Casalmaggiore ed entra, almeno per oggi, in zona play-off.

Fatica più del previsto la Savino del Bene Scandicci a vincere 3-2 una partita dai due volti sul campo di Roma. le toscane vincono facilmente i primi due set, poi spengono la luce e permettono la rimonta alle padrone di casa ma si ritrovano in tempo per imporsi abbastanza nettamente al tie break. Barbolini tiene a riposo Ognienovic e schiera Di Iulio in cabina di regia ma Scandicci sembra non risentirne e parte fortissimo. Dopo una prima parte vissuta sul filo dell’equilibrio con una buona Roma, sono le toscane a piazzare un break micidiale nel finale del primo set: dal 16-15 arriva un parziale di 9-1 e Scandicci si aggiudica il primo set con il punteggio di 25-16.

Nel secondo set non cambia l’andamento dell’incontro. Sulla falsariga del finale del primo set Scandicci vola sul 9-3 e tiene a distanza di sicurezza le padrone di casa che non provano ad avvicinarsi sul 13-10 ma cedono alla distanza e si arrendono con il punteggio di 25-14. Nel terzo set Scandicci allenta il ritmo, soprattutto al servizio, commette qualche errore di troppo e, pur avanti 16-14, non riesce a dare continuità alla sua azione, va sotto 19-17 e 23-20. Antropova suona la carica e guida le sue al pareggio a quota 24 ma sbaglia il servizio successivo e ci pensa Ana Beatriz a riaprire l’incontro (26-24).

Sulle ali dell’entusiasmo Roma parte benissimo anche nel quarto set, mentre Scandicci perde progressivamente brillantezza e si trova sotto 14-9. Le romane si presentano avanti alla volata finale sul 22-18 ma subiscono una mini rimonta dalle rivali (22-20), ripartono grazie ad Ana Beatriz e Marta Bechis (24-20) ed è Jessica Rivero a chiudere il quarto set sul 25-21 per il 2-2. Dopo una prima fase equilibrata fino al 6 pari, è la Savino del Bene a prendere il largo con un break di 4-0 per il 10-6. Antropova prende per mano le toscane e con un show finale guida la Savino del Bene al successo 15-7 ma le toscane esultano a metà per aver lasciato un punto sul campo di una Roma molto combattiva. Per le toscane 28 punti di Antropova, 15 di Washington e 14 di Zhu. Per Roma 17 punti di Rivero, 15 di Bici, 11 di Ana Beatriz e 10 di Schwan.

La Igor Gorgonzola Novara dimentica le ultime battute d’arresto nei big match, ritrova Akimova e sbanca con un secco 3-0 il campo di Bergamo, soffrendo di fatto, solo nel primo parziale. Un risultato che permette alle novaresi di non perdere il contatto con le due più immediate inseguitrici della capolista Conegliano e di rafforzare il quarto posto in classifica.

Non è facile per la Igor Gorgonzola il primo set con Bergamo che gioca bene, va avanti 13-11, poi si fa raggiungere. nel finale Akimova porta avanti le piemontesi (23-21) ma Lorrayna non ci sta e pareggia il conto a quota 23. Il primo tempo di Danesi e l’attacco out di Lorrayna però regalano il successo a Novara (25-23). La squadra piemontese parte forte nel secondo parziale e vola sul 10-6 mettendo da subito alle corde un Bergamo che perde fiducia e brillantezza. Gli errori delle lombarde fanno colare sul 17-10 Novara che non si fa più avvicinare e si impone con il punteggio di 25-15 con il primo tempo di Danesi.

Nel terzo set si gioca punto a punto in avvio, poi un triplo muro di Bonifacio manda avanti Novara sul 15-10 ma Bergamo reagisce e si riporta sul 15-13. Le lombarde resistono fino al 18-17, poi mollano la presa e crollano sotto i colpi di Danesi e Akimova che guidano Novara fino al 24-20 prima che sia Bonifacio a chiudere con il punteggio di 25-20. Per Novara 16 i punti di Akimova, 13 di una ottima Bonifacio, 11 a testa per Szakmari e Bosetti, autrice di un’ottima prestazione. Per Bergamo solo Lorrayna in doppia cifra con 11 punti.

Tre punti d’oro e qualche possibilità di andarsi a giocare gli ottavi di finale della Coppa Italia per la Megabox Ondulati del Senio Vallefoglia che batte 3-0 una Trasportipesanti Casalmaggiore bloccata e poco efficace che deve cambiare registro per evitare brutte sorprese. Mingardi e Gardini fanno volare le marchigiane che salgono in classifica ed entrano, almeno per oggi, in piena zona play-off e quarti di Coppa Italia.

Dopo una prima parte all’insegna dell’equilibrio è la squadra marchigiana a spiccare il volo e a portarsi sul 16-12 con Aleksic e Mingardi sugli scudi. Obossa e un errore di Mingardi riportano sotto Casalmaggiore ma arriva il secondo e decisivo strappo di Vallefoglia che si porta sul 22-15 con la battuta e i troppi errori delle lombarde, aprendosi la strada per il successo nel set con il punteggio di 25-15 e un break di 9-0.

Sulle ali dell’entusiasmo Vallefoglia vola sul 5-1 nel secondo parziale ma Casalmaggiore lentamente si rimette in carreggiata e, punto su punto riesce a pareggiare con lee a quota 12 e anche a mettere il naso avanti sul 13-17 con Smarzek. Vallefoglia respira e reagisce al break negativo affidandosi a Mingardi che guida le sue alla rimonta (19-18). nel finale le padrone di casa hanno qualcosa in più e vincono 25-22, sfruttando anche qualche errore di troppo della Trasportipesanti.

Nel terzo set Vallefoglia resta sempre avanti di uno o al massimo due punti fino allo strappo che porta le marchigiane sul 23-20, Lee prova a tenere in vita Casalmaggiore ma la Megabox Ondulati del Savio non si ferma e sfrutta due errori delle lombarde per vincere 25-21 e conquistare i 3 punti che le permettono di raggiungere quota 16 in classifica. In casa Vallefoglia 15 punti per Mingardi, 14 per Aleksic e 11 per Gardini. Per Casalmaggiore solo Lee in doppia cifra con 11 punti.

Photo LiveMedia/Sara Esposito