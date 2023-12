Calcio femminile: la Roma batte il Como per 3-2 e resta a punteggio pieno in Serie A. Bene il Sassuolo

È continuata oggi l’undicesima giornata della Serie A femminile 2023-2024. Dopo le due sfide di ieri (Milan-Fiorentina 1-1 e Sampdoria-Juventus 1-0), e in attesa del posticipo di domani sera tra Fiorentina e Inter, si sono disputate oggi altre due partite e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel primo incontro di giornata il Sassuolo si è imposto per 2-0 sul campo di Pomigliano. Per le neroverdi un gol per tempo: al 4′ Loretta Kullashi ha portato avanti le compagne con un tiro da distanza ravvicinata e poi al 48′ Lana Clelland ha trovato il gol del definitivo 2-0 con un bel destro dalla distanza. Grazie a questo successo, la squadra emiliana si è portata a 11 punti in classifica e ha così raggiunto la Sampdoria al sesto posto.

Poco più tardi è arrivata la vittoria di misura della Roma a Como per 3-2. Qui la squadra di casa ha giocato molto bene per gran parte della partita, trovando l’1-0 con Dominika Skorvankova al 35′ e anche il 2-1 con Miriam Picchi al 56′ dopo la rete su rigore del momentaneo 1-1 di Elena Linari al 53′. Poi però le giallorosse hanno cambiato marcia e con i timbri di Lucia Di Guglielmo e ancora Linari su rigore tra il 59′ e il 62′ sono riuscite a compiere il definitivo controsorpasso. In virtù di questo successo, la squadra di Alessandro Spugna è rimasta a punteggio pieno in campionato (33 punti) e ha dunque allungato sul +6 sulla Juventus (ieri sconfitta a sorpresa dalla Sampdoria).

CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE 2023-2024 DOPO 11 GIORNATE

1. Roma 33

2. Juventus 27

3. Fiorentina 22 *

4. Inter 17 *

5. Como 15

6. Sassuolo 11

7. Sampdoria 11

8. Milan 10

9. Pomigliano 5

1o. Napoli

*Una partita in meno