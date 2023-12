Basket: Nico Mannion verso l’ASVEL di Pozzecco? Il play azzurro nome caldo nel mercato

Radio mercato non si ferma mai nel basket europeo. Neanche a metà dicembre, neanche in Europa. E uno dei nomi attualmente più caldi è quello di Nico Mannion, se non altro perché la sua esperienza al Baskonia, con l’arrivo di Dusko Ivanovic e (ancora) Chris Chiozza, è fondamentalmente al capolinea. Non c’è più, infatti, reale spazio per il senese nelle rotazioni del club basco.

Nelle scorse giornate si erano fatti molti nomi, anche italiani, per quanto riguarda il suo futuro: Tortona, Varese, e in maniera forse un po’ più fantasiosa Milano. Ma il vero obiettivo di Mannion, come riporta BasketNews, si sarebbe spostato altrove, direzione ASVEL Villeurbanne.

Il motivo non è difficile da comprendere: su quella panchina siede ora Gianmarco Pozzecco, che di Nico è notoriamente estimatore. E lo stesso coach della Nazionale azzurra ha chiesto rinforzi per una squadra che, al momento, è seconda con il Paris Basketball in Betclic Elite (la Pro A, Serie A francese), ma ultima insieme all’Alba Berlino in Eurolega.

L’intenzione fondamentale, per il giocatore, è del resto quella di rimanere a livello di Eurolega. Con il Baskonia, nella massima lega continentale, ha messo a segno 6 punti di media quando è sceso in campo, anche se, appunto, i dati sono inflazionati in negativo dalla gestione Ivanovic, che non l’ha aiutato.

Credit: Ciamillo