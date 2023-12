Virtus Bologna-Olympiacos oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Ancora poche ore e poi la Virtus Bologna tornerà finalmente in campo per disputare la 15ma giornata dell’Eurolega 2023-2024 di basket. Alle ore 20:30 di oggi i ragazzi di Luca Banchi affronteranno infatti l’Olympiacos alla Virtus Segafredo Arena: in palio ci sarà un’importante vittoria valida per la regular season.

Dopo l’ottimo inizio in campo continentale, la squadra emiliana, che è attualmente seconda in classifica insieme al Barcellona con un record di 10-4 ed è reduce da tre affermazioni di fila in campo continentale (contro, in ordine cronologico, Barcellona, Maccabi Tel Aviv e Baskonia), cercherà di conquistare un altro successo per restare nei piani altissimi della classifica e per continuare dunque a sognare in grande.

Battere l’Olympiacos non sarà però facile. La squadra di Georgios Bartzokas, in questo momento a metà classifica in Eurolega con un record di 7-7 e seconda nel campionato greco, avrà tanta voglia di rialzarsi dopo la brutta sconfitta casalinga di settimana scorsa contro il Valencia e ce la metterà dunque tutta per compiere il colpaccio in terra italiana.

La partita tra Virtus Bologna e Olympiacos valida per la 15ma giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket si potrà vedere in diretta tv (a pagamento) su Sky Sport Uno HD (canale 201) e in diretta streaming su Sky GO, Now e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO VIRTUS BOLOGNA-OLYMPIACOS EUROLEGA BASKET OGGI

Martedì 19 dicembre



Ore 20.30: Virtus Segafredo Bologna – Olympiacos Piraeus alla Virtus Segafredo Arena di Bologna (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno HD (canale 201)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-OLYMPIACOS EUROLEGA 2023/2024: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta TV:Sky Sport Uno HD (canale 201)

Diretta streaming: Sky GO, Now, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo

