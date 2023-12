VIDEO Luna Rossa mostra la base di Cagliari: missione America's Cup. E l'incontro con il Settebello...

Luna Rossa sta scaldando i motori in vista della America’s Cup 2024, che andrà in scena nel mese di ottobre a Barcellona (Spagna). L’equipaggio italiano insegue la Vecchia Brocca, dopo aver perso il Match Race contro Team New Zealand più di due anni fa nella baia di Auckland. L’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena ha esordito nelle regate preliminari di Vilanova I La Geltrù (Spagna) e Jeddah (Arabia Saudita).

Luna Rossa sta lavorando alacremente a Cagliari per costruire l’AC75, ovvero la barca che vedremo all’opera nelle acque iberiche tra pochi mesi. Già ad agosto bisognerà infatti sfidare Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e Orient Express per meritarsi il diritto di sfidare Team New Zealand nel confronto che assegneerà la Vecchia Brocca a ottobre.

Sono giorni febbrili e Shannon Falcone ha diffuso un video ufficiale in cui si mostra la base di Luna Rossa. Nel frattempo i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno anche incontrato il Settebello, la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile impegnata nel capoluogo sardo per un collegiale e una serie di amichevoli in vista della prossima stagione.

VIDEO BASE LUNA ROSSA

Foto: America’s Cup

