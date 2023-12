VIDEO Jannik Sinner si allena duramente sotto il sole di Alicante: l’altoatesino lavora per gli Australian Open

Jannik Sinner ha iniziato ieri la sua preparazione invernale. Sotto il sole di Alicante (Spagna), l’altoatesino non ha perso tempo, dedicandosi all’allenamento fisico in primis. Concessosi un po’ di giorni di “off” posteriormente alla vittoria in Coppa Davis, il n.4 del mondo è partito alla volta del territorio iberico per svolgere tre settimane in cui mettere insieme il lavoro atletico e poi quello tennistico.

Sinner si allenerà in questi giorni con il talentuoso Luca Nardi che proprio da questa esperienza potrebbe trarre degli spunti interessanti in relazione al suo processo di crescita. Non è certo un’esagerazione definire Jannik un modello da questo punto di vista. Una preparazione con uno scopo preciso: mettere “benzina” nel proprio serbatoio e far sì che il proprio gioco sia al top anche nelle partite al meglio dei cinque set.

Il nostro portacolori ha chiuso alla grande l’annata, come è noto, dimostrando nelle sfide al meglio di tre set a livello indoor e sul cemento outdoor di essere all’altezza di Novak Djokovic e dei più grandi tennisti del mondo, come le due vittorie contro il serbo stanno a dimostrare negli ultimi tre incroci. Tuttavia, c’è anche la consapevolezza che lo standard dovrà essere espresso in maniera continuativa nel corso della stagione, specie negli Slam.

Ne ha parlato anche Simone Vagnozzi, tecnico dell’italiano: “Il nostro obiettivo sarà quello di consolidare il suo livello di tennis nel corso dell’intera annata, lavorando anche sul fisico nelle sfide dei Major“. Le idee sono molto chiare.

VIDEO ALLENAMENTO JANNIK SINNER AD ALICANTE

Alicante Secondo giorno di preparazione atletica ✅️ 2024 ⏳️ macxtennisaccademy via IG pic.twitter.com/zUTwHgKMS8 — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) December 7, 2023

Foto: LaPresse