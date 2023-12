United Cup, Jasmine Paolini incredula: “Mai avuti i crampi così, per vincere dovevo solo cercare il vincente”

Una vittoria gettando il cuore oltre l’ostacolo. Jasmine Paolini si è imposta eroicamente per 6-4 7-5 su Angelique Kerber in occasione della sfida tra Italia e Germania, valida per la United Cup 2024 di tennis.

Un match, quello dell’azzurra, pesantemente viziato da un brutto problema fisico rimediato nel corso del dodicesimo punto del sesto game. Nello specifico la giocatrice ha accusato dei crampi al polpaccio sinistro, fattore che l’ha portata a distendersi sul campo in preda ai dolori due scambi dopo, vedendosi costretta da regolamento a cedere due game all’avversaria.

Una volta tornata in piedi, pur da ferma, grazie ad una serie di vincenti Paolini è riuscita comunque a portare a casa il match bloccando il ritmo di Kerber che, innervosita, non è riuscita a trovare la quadra. Una volta conclusa la partita la nativa di Castelnuovo di Garfagnana ha commentato l’impresa: “Ho avuto i crampi, non li avevo mai avuti così. È stato un piacere giocare contro Kerber, ha giocato un gran match al rientro. Non so come ho fatto, ho cercato il vincente su ogni palla dopo i crampi e ha funzionato. Era l’unica maniera per vincere il punto, non riuscivo a muovermi. Mi sono presa tutti i secondi a disposizione per recuperare, non è stato facile”.

La tennista italiana ha quindi proseguito: “Kerber è una giocatrice incredibile, ha giocato tanti vincenti. E’ bello rivederla in campo e giocare a questo livello. Amo le competizioni a squadre, sono più divertenti e mi sono divertita. Spero di poter recuperare“.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...