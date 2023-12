United Cup 2024, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini si allenano insieme a Sydney: si prepara la sfida contro la Germania

Sabato 30 dicembre (ore 07.30 italiane e diretta tv su SuperTennis), l’Italia farà il proprio esordio nella fase a gironi della United Cup 2024, competizione a squadre per nazioni che darà il via alla stagione tennistica internazionale, affrontando la Germania. Una rassegna che si terrà in Australia, coinvolgendo le città di Perth e di Sydney, con 18 formazioni ai nastri di partenza, suddivise in sei gruppi da tre.

Rispetto all’edizione precedente, ci sono delle novità. Assisteremo a due match di singolare (uomini e donne) e a un doppio misto, a differenza di quanto è accaduto nella prima edizione (quattro singolari e il doppio). Ai nastri di partenza risponderà presente anche l’Italia: Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino tra gli uomini e Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli tra le donne comporranno il roster nostrano.

L’Italia capitanata da Renzo Furlan giocherà a Sydney. I titolari della compagine tricolore saranno Sonego e Paolini che dovranno affrontare il n.7 del mondo Alexander Zverev e l’ex n.1 WTA, Angelique Kerber, reduce dalla gravidanza e vogliosa di riprendere il filo del discorso interrotto. Non sarà sicuramente un incrocio semplice per la squadra nostrana, considerando soprattutto le qualità di Sascha.

Sonego e Paolini che si sono allenati insieme, in un evento che metterà in palio anche punti ATP e WTA e quindi le motivazioni non mancheranno per far bene. Di seguito il video del training:

VIDEO ALLENAMENTO PAOLINI-SONEGO

Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego si allenano insieme in vista dell’esordio in United Cup – il 30 dicembre contro la Germania di Zverev e Kerber IG jasmine_paolini pic.twitter.com/KarOOGcYwK — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) December 28, 2023

