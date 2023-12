United Cup 2024: le favorite al titolo. USA in pole per il bis, occhio a Grecia e Polonia

La United Cup 2024 sta per cominciare. Tra Perth e Sydney inizia la lotta per il primo titolo della stagione 2024, in un torneo che ha preso il posto della ATP Cup per ridarci qualcosa di più simile alla Hopman Cup, con le squadre miste. Ma chi saranno le squadre favorite?

Sicuramente gli Stati Uniti si presentano ai nastri di partenza con più possibilità di mettere a segno un punto in ogni situazione, tenendo anche conto dello snellimento della formula da cinque a tre partite. Taylor Fritz e Jessica Pegula rimangono comunque top 10 mondiali, mentre il possibile doppio misto Ram-Krawczyk è composto da due giocatori d’élite della specialità, che se trovano il giusto assetto possono fare male a chiunque.

Proprio per la mancanza di un doppio davvero competitivo la Grecia parte leggermente più indietro: singolaristi di tutto rispetto in Tsitsipas e Maria Sakkari, che dovrebbero far coppia anche in doppio misto. Stesso discorso per la Polonia, che con Iga Swiatek parte con un punto in tasca quasi con tutte le avversarie: tutto sta nelle mani, anzi nella racchetta, di Hubert Hurkacz.

L’Italia parte più indietro: niente picchi di eccellenza, ma Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini rappresentano comunque due giocatori rognosi, di quelli che non partono mai battuti. Anche in questo caso i due singolaristi potrebbero far coppia nel doppio misto.

