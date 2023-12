United Cup 2024, la Cina liquida per 3-0 la Repubblica Ceca nel Gruppo E

Il Gruppo E della United Cup 2024 di tennis, che si sta giocando alla Rac Arena di Perth, in Australia, si apre con la netta affermazione della Cina sulla Repubblica Ceca per 3-0, nel raggruppamento in cui oggi riposa la Serbia.

Nel singolare maschile il cinese Zhang Zhizhen supera in rimonta il ceco Jiri Lehecka per 5-7 6-3 6-4 in due ore e ventuno minuti di gioco. Nel primo set il cinese perde il servizio nel terzo game, poi il ceco si disunisce proprio quando va a servire per il set nel decimo game, subendo il controbreak a zero. Lehecka, però, strappa ancora la battuta all’avversario e poi chiude sul 7-5 dopo 56′. Nella seconda partita l’asiatico parte meglio, trova il break nel secondo gioco e scappa subito sul 3-0 non pesante. Lehecka non riesce a procurarsi l’occasione per il controbreak ed il cinese chiude sul 6-3 dopo 39′. Nella frazione decisiva il ceco perde il servizio in avvio, ma questa volta trova il controbreak nel quarto game, portandosi sul 2-2. Nel settimo gioco, però, Zhang trova un nuovo strappo e poi va a chiudere sul 6-4 in 46′, firmando l’1-0 per la Cina.

Nel singolare femminile la cinese Zheng Qinwen regola in tre set la ceca Marketa Vondrousova per 6-1 2-6 6-1 in un’ora e 49 minuti. Nel primo set la cinese vola sul 5-0, sciupa due set point nel sesto game, ma nel settimo gioco chiude sul 6-1 in 29′. La ceca cede il servizio anche in avvio di seconda frazione, ma poi infila quattro giochi consecutivi e scappa sul 4-1, prima di chiudere, con un altro break, sul 6-2 dopo 45′. Nella partita decisiva la ceca perde ancora una volta il servizio in avvio, ma questa volta Zheng non si volta più indietro, chiudendo, dopo altri due strappi, sul 6-1 in 35′, consegnando alla Cina il 2-0 e la vittoria nel tie.

Nel doppio misto, giocato a risultato acquisito, ma utile per la classifica del raggruppamento (e per il confronto tra le seconde classificate), i cinesi Zheng Qinwen e Zhang Zhizhen liquidano i cechi Marketa Vondrousova e Jiri Lehecka per 6-1 6-2 in appena 59 minuti. Nel primo parziale la coppia asiatica vola in un amen sul 5-0, per poi chiudere sul 6-1 in soli 26′. Nel secondo set i Zheng e Zhang trovano il break nel terzo game, portandosi sul 5-2 pesante con lo strappo ottenuto nel settimo gioco, ed andando a chiudere infine sul 6-2 in 33′ per il 3-0 della Cina sulla Repubblica Ceca.

