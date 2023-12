United Cup 2024, i precedenti tra Sonego e Zverev. L’azzurro sinora non ha raccolto set

La United Cup ha preso il via, e con lei la stagione di tennis 2024. Anche l’Italia, finalista lo scorso anno contro gli Stati Uniti, sarà presente in questa seconda edizione, seppur in versione rimaneggiata. Sarà Lorenzo Sonego a ricoprire il ruolo di punto di riferimento tra gli uomini, e per lui ci sarà un giocatore spesso indigesto come Alexander Zverev nell’incrocio contro la Germania.

Il ventiseienne di Amburgo sta piano piano ritornando ai livelli di eccellenza a cui ci ha abituato a prima dell’infortunio alla caviglia del Roland Garros 2022, quando sembrava abbastanza maturo per poter finalmente vincere il primo Slam della sua carriera. Invece ha dovuto ricominciare daccapo, ed il primo step è stato quello di tornare ai piani alti della classifica. E nel 2024 vorrà salire nuovamente quel gradino che quasi due anni fa si stava mettendo finalmente alle spalle.

E per cominciare, il tedesco avrà di fronte un avversario con cui si è trovato bene in passato: Sonego ha infatti un record di due sconfitte in altrettante partite, senza nemmeno vincere un set. La prima occasione risale all’aprile 2021, al secondo turno di Montecarlo. Lorenzo veniva dal successo di Cagliari mentre Zverev arrivava fresco all’appuntamento, ma nonostante non fosse troppo brillante si impose con un doppio 6-3 più combattuto d quanto dica il punteggio.

Il secondo scontro risale all’ATP 500 di Dubai dello scorso marzo. Un 7-5 6-4 arrivato ai quarti di finale in cui l’azzurro ebbe le proprie chance, ma vivendo una giornata difficile con il dritto, che lo costrinse a perdere la prima frazione e non sfruttando tre palle del 5-5 nel secondo set. Due sconfitte brucianti, che Sonego vorrà riscattare. E sfatare un piccolo tabù sarebbe un bel modo per aprire la stagione.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster

