United Cup 2024, chi parteciperà? Gli iscritti di tutte le nazionali: c’è Djokovic, assente Sinner

Il tennis va in vacanza. Coppa Davis e NextGen Finals sono stati gli ultimi tornei di un lungo, lunghissimo 2023 che ha detto tante cose, come il fatto che Novak Djokovic sia ancora il migliore al mondo e che Jannik Sinner ha fatto un deciso passo in avanti. Si ricomincia tra poco più di tre settimane, il prossimo 29 dicembre, con la United Cup, manifestazione a squadre miste, che sarà di scena tra Perth e Brisbane.

Diciotto le squadre per la seconda edizione del torneo, che ha preso il posto della derelitta ATP Cup come appuntamento di apertura stagionale. Diciotto le squadre che saranno presenti alla manifestazione, con Brasile e Cile come ultime aggiunte a roster nello scorso novembre. Gli azzurri però non avranno a disposizione la miglior squadra possibile, a dispetto di quanto successo lo scorso anno.

Non ci sarà ad esempio Jannik Sinner; il numero 4 al mondo ha già reso noto da tempo che tornerà in campo direttamente per il torneo d’esibizione del Kooyong Classic, che si terrà dal 10 al 12 gennaio, per poi mettere nel mirino direttamente l’Australian Open. A fare i portabandiera azzurri saranno Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini; con loro Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio ed Angelica Moratelli, vincitrice in doppio del 250 di Palermo assieme a Camilla Rosatello.

Ci saranno molti nomi illustri che inizieranno la loro stagione con la United Cup. Come Novak Djokovic, che trascinerà la sua Serbia; tra gli uomini i top 10 presenti saranno Alexander Zverev per la Germania, Casper Ruud per la Norvegia e Stefanos Tsitsipas per la Grecia. Cinque le top 10 in ambito femminile: Iga Swiatek, Maria Sakkari, Jessica Pegula, Caroline Garcia e Marketa Vondrousova.

UNITED CUP 2024, GLI ISCRITTI DI TUTTE LE NAZIONALI

POLONIA

Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Jan Zielinski, Iga Swiatek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter

GRECIA

Stefanos Tsitsipas, Petros Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis, Maria Sakkari, Despina Papamichail, Valentini Grammatikopolou

STATI UNITI

Taylor Fritz, Denis Kudla, Rajeev Ram, Jessica Pegula, Alycia Parks, Desirae Krawczyk

FRANCIA

Adrian Mannarino, Antoine Escoffier, Edouard Roger-Vasselin, Caroline Garcia, Amandine Hesse, Elixane Lechemia

REPUBBLICA CECA

Jiri Lehecka, Vit Kopriva, Petr Nouza, Marketa Vondrousova, Sara Bejlek, Miriam Kolodziejova

CROAZIA

Borna Coric, Nino Serdarudic, Ivan Dodig, Donna Vekic, Petra Marcinko, Tena Lukas

CANADA

Felix Auger-Aliassime, Alexis Galerneau, Adil Shamasdin, Leylah Annie Fernandez, Stacey Fung

GRAN BRETAGNA

Cameron Norrie, Daniel Evans, Neal Skupski, Katie Boulter, Francesca Jones, Maia Lumsden

CINA

Zhang Zhizen, Bu Yunchaokete, Fajing Sun, Quinwen Zheng, Xiaodi You

OLANDA

Tallon Griekspoor, Thiemo De Bakker, Wesley Koolhoff, Arantxa Rus, Arianne Hartono, Demi Schuurs

SPAGNA

Alejandro Davidovich Fokina, Roberto Carballes Baena, David Vega Hernandez, Sara Sorribes Tormo, Marina Bassols Ribera, Rosa Vicens Mas

ITALIA

Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio, Angelica Moratelli

SERBIA

Novak Djokovic, Hamad Medjedovic, Nikola Cacic, Olga Danilovic, Natalija Stevanovic, Dejana Radanovic

NORVEGIA

Casper Ruud, Andreja Petrovic, Nicolai Budkov Kjaer, Malene Helgo, Ullrike Eikeri

AUSTRALIA

Alex De Minaur, John Millman, Matthew Ebden, Alja Tomljanovic, Storm Hunter, Ellen Perez

GERMANIA

Alex Zverev, Maximilian Marterer, Kai Wehnelt, Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund

BRASILE

Thiago Seyboth Wild, Felipe Meligeni Alves, Marcelo Melo, Beatriz Haddad Maia, Carolina Meligeni Alves

CILE

Nicolas Jarry, Tomas Barrios Vela, Alejandro Tabilo, Daniela Seguel, Fernanda Labrana

Foto: LaPresse