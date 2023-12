Tuffi, Italia in collegiale a Dubai dopo le feste natalizie per preparare i Mondiali: tutti i convocati

Obiettivo Doha con all’orizzonte Parigi 2024. La Nazionale italiana di tuffi si prepara ad affrontare i due appuntamenti più importanti della prossima stagione, i Campionati Mondiali di febbraio valevoli per la qualificazione olimpica e poi le Olimpiadi, con un collegiale di sei giorni da effettuare subito dopo le vacanze natalizie.

Il raduno si terrà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, da lunedì 1 a sabato 6 gennaio e per l’occasione il direttore tecnico azzurro Oscar Bertone ha convocato i seguenti atleti: Elena Bertocchi, Maia Biginelli, Riccardo Giovannini, Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen, Lorenzo Marsaglia, Chiara Pellacani, Eduard Timbretti Gugiu e Giovanni Tocci.

La rassegna iridata di Doha metterà in palio gli ultimi pass ancora disponibili per i Giochi, con l’Italia che proverà ad agguantare il maggior numero possibile di quote dopo aver già qualificato una coppia nel sincro femminile 3 metri, due donne nella gara individuale sul trampolino 3 metri e due uomini nella competizione individuale sempre dai 3 metri.

Foto: Lapresse

