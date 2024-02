Tuffi, la Cina chiude il Mondiale con un’altra doppietta. Oro per Yang Hao

La Cina piazza un’altra doppietta ai Mondiali di Doha. L’ennesimo uno-due cinese arriva in chiusura di rassegna iridata con la vittoria di Yang Hao nella piattaforma maschile davanti al connazionale Cao Yuan. Medaglia di bronzo, invece, per l’ucraino Oleksii Sereda. Non era presenti tuffatori italiani in questa finale, con Riccardo Giovannini ed Andreas Sargent Larsen eliminati in semifinale, ma praticamente con il pass olimpico in tasca.

Una finale di altissimo livello per i due cinesi, che hanno dato grandissimo spettacolo. Yang Hao è riuscito a superare anche quota 100 punti in due tuffi, il triplo e mezzo indietro carpiato (102.60) e il quadruplo e mezzo avanti raggruppato (107.30) con addirittura tre dieci, per andare a concludere con un punteggio complessivo di 564.05.

Altissimo anche il punteggio di Cao Yuan (553.20), capace di superare pure lui i 100 punti con il triplo e mezzo indietro carpiato (102.60). Medaglia di bronzo per un eccezionale Oleksii Sereda, capace di spingersi vicinissimo ai 530 punti (528.65).

Quarta posizione per il messicano Randal Willars Diaz (505.00), che ha chiuso davanti al canadese Rylan Wiens (489.20) e ai due britannici Kyle Kothari (482.20) e Noah Williams (479.05).