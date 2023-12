Tournée 4 Trampolini oggi, qualificazioni Oberstdorf: orari, programma, tv, streaming, startlist

Comincia quest’oggi la 72ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini con le qualificazioni sul Large Hill HS137 di Oberstdorf, in Germania. Prende il via dunque la lunga rincorsa all’Aquila d’Oro, conquistata nel 2023 dal norvegese Halvor Egner Granerud e messa nel mirino quest’inverno da diversi pretendenti credibili.

L’indiziato principale risponde al nome di Stefan Kraft, leader nella classifica generale di Coppa del Mondo e dominatore della prima parte della stagione con cinque vittorie su otto gare disputate. Austria e Germania hanno dettato legge sin qui e proveranno a prolungare questo trend anche nella Vierschanzentournee, ma attenzione al possibile inserimento del giapponese Ryoyu Kobayashi, dei norvegesi Granerud e Marius Lindvik e degli sloveni.

Concentrandoci sulla squadra italiana, l’obiettivo odierno è sicuramente quello di strappare la qualificazione per la gara con quattro atleti su quattro: Giovanni Bresadola, Alex Insam, Andrea Campregher e Francesco Cecon. Sono iscritti all’evento 58 atleti, quindi verranno eliminati solo in 8, ma la graduatoria di oggi determinerà gli accoppiamenti della prima serie della competizione di domani.

Le qualificazioni di Oberstdorf verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now. Di seguito la startlist, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni per la prima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2024.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI

Giovedì 28 dicembre

Ore 16.30 qualificazioni Tournée 4 Trampolini a Oberstdorf (Germania) – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1.

Diretta streaming: Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now.

STARTLIST QUALIFICAZIONI OBERSTDORF

Foto: Lapresse

