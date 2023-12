Tournée 4 Trampolini oggi, qualificazioni Garmisch-Partenkirchen: orari, programma, tv, streaming, startlist

Andreas Wellinger reggerà? Ryoyu Kobayashi azzannerà? Sono tanti e uno in più i temi della seconda gara della Tournée dei 4 Trampolini, con la qualificazione che prende il via a Garmisch-Partenkirchen nel segno del duello che vuole delinearsi.

Naturalmente occhio a non dare per finite le chance di Stefan Kraft, e in effetti l’austriaco è l’unico che può insidiare i due che più di tutti hanno messo insieme le performance più belle a Oberstdorf. Nel capitolo lotta per la qualificazione entra anche l’Italia, perché adesso i quattro saltatori in grado di essere competitivi ci sono tutti. A Oberstdorf sono passati tutti come non accadeva dal 1964 e due sono stati portati nei 30: vedremo quali notizie porterà il Große Olympiaschanze.

La Tournée dei 4 Trampolini si continuerà a snodare oggi in quel di Garmisch-Partenkirchen (Germania) con la qualificazione della seconda gara. La trasmissione in diretta tv sarà fornita da Eurosport 1 e quella in diretta streaming da Eurosport.it, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI

Domenica 31 dicembre

Ore 13:45 Große Olympiaschanze, Garmisch-Partenkirchen (Germania) – HS142 LH – Qualificazione – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI GARMISCH-PARTENKIRCHEN: STARTLIST

1 HOFFMANN Felix GER

2 ROTH Luca GER

3 SCHMID Constantin GER

4 CECON Francesco ITA

5 NAZARENKO Svyatoslav KAZ

6 OESTVOLD Benjamin NOR

7 CHERVET Jules FRA

8 LARSON Casey USA

9 VAGUL Kaimar EST

10 ZNISZCZOL Aleksander POL

11 MARUSIAK Yevhen UKR

12 NAKAMURA Naoki JPN

13 KALINICHENKO Vitaliy UKR

14 MIZERNYKH Ilya KAZ

15 FOUBERT Valentin FRA

16 KOT Maciej POL

17 VASSILYEV Danil KAZ

18 FRANTZ Tate USA

19 TAKEUCHI Taku JPN

20 NOUSIAINEN Eetu FIN

21 CAMPREGHER Andrea ITA

22 URLAUB Andrew USA

23 KOUDELKA Roman CZE

24 VALTO Kasperi FIN

25 BELSHAW Erik USA

26 WASEK Pawel POL

27 AIGRO Artti EST

28 IMHOF Remo SUI

29 INSAM Alex ITA

30 KYTOSAHO Niko FIN

31 AIGNER Clemens AUT

32 BRESADOLA Giovanni ITA

33 AMMANN Simon SUI

34 STOCH Kamil POL

35 KOBAYASHI Junshiro JPN

36 PEIER Killian SUI

37 AALTO Antti FIN

38 HAMANN Martin GER

39 ZOGRAFSKI Vladimir BUL

40 KUBACKI Dawid POL

41 TANDE Daniel Andre NOR

42 ZYLA Piotr POL

43 NIKAIDO Ren JPN

44 PREVC Domen SLO

45 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR

46 KOS Lovro SLO

47 RAIMUND Philipp GER

48 FORFANG Johann Andre NOR

49 ZAJC Timi SLO

50 GRANERUD Halvor Egner NOR

51 FETTNER Manuel AUT

52 PREVC Peter SLO

53 TSCHOFENIG Daniel AUT

54 HAYBOECK Michael AUT

55 LEYHE Stephan GER

56 DESCHWANDEN Gregor SUI

57 LINDVIK Marius NOR

58 LANISEK Anze SLO

59 KOBAYASHI Ryoyu JPN

60 HOERL Jan AUT

61 GEIGER Karl GER

62 PASCHKE Pius GER

63 WELLINGER Andreas GER

64 KRAFT Stefan AUT

Foto: LaPresse

