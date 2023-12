BOclassic 2023 oggi atletica: orari, programma, tv, streaming

Oggi domenica 31 dicembre va in scena la Boclassic 2023. La 49ma edizione della grande Classica di San Silvestro si preannuncia particolarmente spettacolare lungo le strade di Bolzano, dove si consuma l’ultimo evento podistico della stagione. Le donne si cimenteranno sui cinque chilometri (a partire dalle ore 13.30), mentre gli uomini si daranno battaglia sui dieci chilometri (a partire dalle ore 14.00).

Yeman Crippa vuole lasciare un segno importante dopo il secondo posto dell’anno scorso, ma il trentino dovrà vedersela con due avversari di lusso: il kenyano Sabastian Sawe (fresco Campione del Mondo di mezza maratona) e il sudafricano Maxime Chaumeton (terzo dodici mesi fa). Il Campione d’Europa dei 10.000 metri proverà a regalare all’Italia un successo che nel settore maschile manca dal 2019 con Eyob Faniel.

Nadia Battocletti cercherà il colpaccio dopo l’argento conquistato ai recenti Europei di cross. La trentina dovrà vedersela con una rivale di lusso: la kenyana Margaret Chelimo Kipkemboi, impostasi a Bolzano in due occasioni (2019 e 2020) e due volte medaglia mondiale tra 5.000 e 10.000 metri. La 23enne non dovrà sottovalutare l’altra kenyana Nelly Chepchirchir.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della BOclassic 2023. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOCLASSIC OGGI

Domenica 31 dicembre

Ore 13.30 Gara femminile (sui 5 km) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 14.00 Gara maschile (sui 10 km) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA BOCLASSIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

