Tennis, Tsitsipas fissa in alto l’asticella: “Nel 2024 voglio uno Slam e una medaglia olimpica”

Il greco Stefanos Tsitsipas, in un’intervista rilasciata a Punto de Break, rivela i propri obiettivi per la stagione 2024, ormai alle porte, affermando di voler conquistare una medaglia alle Olimpiadi e di puntare al successo in uno dei quattro tornei dello Slam.

Gli infortuni non gli hanno consentito di svolgere al meglio la preparazione: “Non sono riuscito a svolgere la preparazione di cui avevo bisogno. Ne avevo davvero bisogno. Sto parlando di tutte le settimane che speravo di avere a disposizione. Tuttavia, ho trascorso del tempo di qualità con la mia famiglia e ho trascorso alcune settimane cercando di trovare una soluzione ai problemi fisici e penso che ne sia valsa la pena, andando in riabilitazione per molti giorni di seguito e impegnandomi nel processo di guarigione assoluta“.

L’ellenico tornerà in gara nella United Cup, per poi disputare gli Australian Open, dove nel 2023 si è arreso in finale al serbo Novak Djokovic: “Posso sicuramente prendere confidenza con quel torneo. Tuttavia, non penserò molto a quello che è successo in Australia quest’anno. Il mio piano è resettare e cercare qualcosa di assolutamente nuovo in questa stagione con una qualità di tennis diversa“.

Tra gli obiettivi del 2024 ci sono i Giochi Olimpici ed i tornei dello Slam: “Ovviamente voglio portare una medaglia olimpica nel mio Paese, questo è uno dei miei obiettivi. Voglio vincere un titolo del Grand Slam, questo è anche il mio obiettivo. Senza dubbio per poter fare queste cose ho bisogno di essere in buona salute perché c’è stato un momento in questa stagione in cui alcune circostanze non mi permettevano di rendere al 100%. I problemi di cui sto parlando sono comparsi dopo gli Australian Open di quest’anno e verso la fine della stagione. Spero solo di non essere così limitato e di poter osare di più nel 2024“.

Sugli avversari della prossima stagione: “Abbiamo tennisti di alta qualità che possono spingersi a vicenda fino al limite. Penso che sia giunto il momento in cui il tennis è al suo apice in qualche modo. Sono fortunato ad essere in quest’epoca perché è un’era che si sviluppa costantemente e raggiunge nuove vette. Il mio obiettivo è migliorare le mie qualità ed il mio tennis, che ha bisogno del pacchetto completo per poter competere contro questi giocatori, perché sono i tennisti più in forma, più forti e più resistenti che il nostro sport abbia visto da molto tempo“.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...