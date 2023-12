Tennis, Alcaraz batte Djokovic in 3 set nell’esibizione di Riyad

Alla Kingdom Arena di Riad (Arabia Saudita), nell’esibizione che mette in palio la Riyadh Season Tennis Cup 2023, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 ATP, supera il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, per 4-6 6-4 6-4 in un’ora e 52 minuti di gioco.

Nel primo set il serbo parte male e cede il servizio in apertura, con l’iberico che, seppur ai vantaggi, scappa subito sul 2-0. La reazione del numero 1 del mondo si concretizza nel quarto game, quando ottiene il controbreak a quindici e si porta sul 2-2. Djokovic si ritrova in difficoltà anche nel settimo game, ma dallo 0-40 infila 5 punti consecutivi e trova il 4-3. Nel decimo game Alcaraz serve per restare nel set, ma cede a zero la battuta e Djokovic chiude sul 6-4 dopo 32 minuti di gioco.

Nella seconda partita il copione è il medesimo: Djokovic inizia male, cede la battuta in avvio ed Alcaraz vola sul 2-0. Il serbo rischia di andare sotto 0-3 ma si salva, mentre lo spagnolo non concede neppure una palla per il controbreak all’avversario. I game scivolano via rapidamente e l’iberico si avvia così tranquillamente alla conquista del parziale per 6-4 dopo 33 minuti.

Nella frazione decisiva il break di Alcaraz arriva questa volta nel terzo game, ed ancora una volta Djokovic rischia di andare sotto 1-4, ma annulla la palla break e resta in scia all’avversario. Il serbo non molla ed ai vantaggi del sesto game centra il controbreak, riportandosi sul 3-3. Il numero 1 del mondo passa a condurre nel settimo game, ma Alcaraz inanella gli ultimi tre giochi grazie al break ai vantaggi del nono game, andando poi a chiudere a zero col servizio a disposizione sul 6-4 in 47 minuti.

Foto: LaPresse

