Tennis, Novak Djokovic: “Carlos Alcaraz sarà uno dei leader di questo sport nei prossimi 10-15 anni”

Una sconfitta indolore, ma anche se si è trattato di un’esibizione, di certo non ha fatto piacere al serbo Novak Djokovic uscire battuto dal match giocato nel pomeriggio italiano alla Kingdom Arena di Riad (Arabia Saudita), valevole per la Riyadh Season Tennis Cup 2023.

Il numero 1 del mondo è stato battuto dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che si è imposto per 4-6 6-4 6-4: match tutto all’inseguimento per il serbo, partito in tutti i set con un break di ritardo. Nel primo parziale è riuscito a rimontare l’avversario e vincere, mentre nel secondo non si è mai procurato una palla per il controbreak, infine nel terzo ha raggiunto l’iberico, ma poi ha subito lo strappo decisivo.

Al termine dell’esibizione, nella consueta intervista in campo, poco prima della premiazione, Novak Djokovic si è così espresso su Carlos Alcaraz: “Lunga vita ai giovani. Alcaraz sarà uno dei leader del tennis mondiale nei prossimi 10 anni. È impressionante per la sua giovane età ciò che ha ottenuto. È un ragazzo molto umile e gentile. La sua famiglia, suo padre: una famiglia molto simpatica con grandi valori“.

Foto: LaPresse

