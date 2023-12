Tennis, Rafael Nadal critico: “Gli attuali giocatori pensano solo a tirare più forte, non mi piace”

Una presa di posizione molto chiara. Rafael Nadal è stato costretto a guardare i suoi colleghi lungamente a causa dei problemi fisici. Il campione maiorchino, dopo quasi un anno, tornerà a giocare e lo farà da Brisbane (Australia) per testarsi in vista degli Australian Open 2024, in programma dal 14 al 28 gennaio.

Nadal sarà nel tabellone principale dello Slam di Melbourne, sfruttando la regola del “ranking protetto”. Per quanto messo in mostra in allenamento, Rafa ha destato una grande impressione e tutti i tennisti che hanno scambiato con lui hanno detto la stessa cosa: “Sta molto bene, tira forte!“. L’ultimo in ordine di tempo è stato lo scozzese Andy Murray, anch’egli tra i protagonisti a Brisbane.

Rafa, comunque, in un’intervista concessa a El Pais, ha detto la sua sull’evoluzione del tennis. Ebbene, secondo il parere del fuoriclasse di Manacor, il gioco ormai si sta standardizzando e ci sono poche variazioni sul tema: “Tutti i tennisti giocano allo stesso modo. Si pensa solo a tirare fortissimo e basta. E’ una cosa che non mi piace, perché io amo esprimere il mio tennis anche attraverso la tattica“.

Nadal vuelve con todo con lo que le queda, que es mucho. “Se ha evolucionado a un tenis de golpear más fuerte, de golpear sin pensar. No requiere de preparación del punto para buscar el golpe ganador. La mayoría juega parecido (…) No me gusta. Me gusta la táctica”. El domingo. pic.twitter.com/5Y12PAB9Tp — Manuel Jabois (@manueljabois) December 29, 2023

Un Nadal che quindi dovrà adattarsi ai cambiamenti di un gioco in cui lo spazio alla potenza e alla fisicità è preponderante rispetto a un piano strategico. Vedremo in che modo riuscirà a farlo già a partire dal torneo ATP250 australiano.

Foto: LaPresse

