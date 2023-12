Tennis, quali italiani giocheranno nella prima settimana di tornei nel 2024

Il tennis sta per ripartire dopo la breve off-season che ha permesso a giocatori e a giocatrici di tirare un po’ il fiato. Nello stesso tempo, c’è stata la necessità di allenarsi in funzione del primo grande obiettivo stagionale, gli Australian Open (14-28 gennaio). La primissima parte di programmazione del 2024 sarà molto improntata nello Slam di Melbourne.

A questo proposito, alcuni tennisti hanno deciso di non disputare tornei e proseguire negli allenamenti. È il caso di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e di Stan Wawrinka. L’altoatesino, reduce da un’intensa preparazione ad Alicante (Spagna) dove ha avuto modo di incontrare e lavorare due giorni con Alcaraz, proseguirà la propria rifinitura per il Major australiano dopo Natale a Montecarlo. La partenza per la terra dei canguri è prevista il 2 gennaio e prima degli Australian Open ci sarà solo l’impegno nell’esibizione del Kooyong Classic (10-12 gennaio).

Nella prima settimana del 2024 vedremo all’opera i nostri portacolori nella competizione a squadre della United Cup, per nazioni. Iscritti Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli in un format in cui uomini e donne saranno impegnati. Una rassegna nella quale vi sarà anche l’illustre presenza del n.1 del mondo, Novak Djokovic, tra le file della Serbia.

Sette giorni nei quali vi sarà da osservare con attenzione Lorenzo Musetti a Hong Kong, che spera di iniziare in maniera diversa da come ha concluso il 2023. Nello stesso tempo a Brisbane, Matteo Arnaldi riprenderà il suo cammino, sulla spinta emotiva di una Coppa Davis da protagonista e un’annata in cui ha scalato in maniera impressionante la classifica. Da capire se ci sarà Matteo Berrettini, che in teoria dovrebbe prendere parti alle qualificazioni del torneo australiano. Evento, tra l’altro, in cui Rafael Nadal farà il suo ritorno. Sul versante femminile, sempre a Brisbane, Martina Trevisan, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti vorranno ben figurare.

Riepilogando schematicamente:

TORNEI ATP

United Cup (29 dicembre-7 gennaio): Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino

ATP250 Brisbane (31 dicembre-7 gennaio): Matteo Arnaldi; Matteo Berrettini dalle qualificazioni (?)

ATP250 Hong Kong (1°-7 gennaio): Lorenzo Musetti

TORNEI WTA

United Cup (29 dicembre-7 gennaio): Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli.

WTA500 Brisbane (31 dicembre-7 gennaio): Martina Trevisan, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti.

Foto: LaPresse

