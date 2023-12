Tennis, Novak Djokovic re delle statistiche nel 2023: Jannik Sinner tra i top in diversi aspetti

Dare i numeri. Si è nella off-season del tennis mondiale e c’è tempo per analizzare quanto il 2023 ci abbia detto. A fornire una chiave di lettura statistica, è stata la struttura indipendente creata da una joint venture tra l’ATP e ATP Media, Tennis Data Innovations, che ha elaborato i dati attraverso quattro Insights realizzati grazie alla collaborazione con TennisViz. L’analisi ha riguardato la qualità di quattro colpi, dritto, rovescio, servizio e risposta, andando a calcolare velocità, rotazione, profondità, ampiezza e l’impatto generato sull’avversario. Tennisti ai raggi X da un certo punto di vista.

Ebbene, secondo quanto riportato Novak Djokovic è un riferimento assoluto. Nella top-10 dell’esecuzione del dritto, è in vetta con un parametro pari a 9.1, lo stesso dicasi nel rovescio (8.3) e nella risposta 8.1. Non c’è sorpresa chiaramente, note la completezza e la solidità di Nole.

In questo contesto, è da sottolineare quello che risulta sul conto di Jannik Sinner. L’altoatesino, protagonista di un grande finale di stagione, è nelle prime posizioni in molte delle categorie citate. Jannik è n.4 nella top-10 del dritto con 8.61, preceduto da Djokovic, Carlos Alcaraz (8.69) e Stefanos Tsitsipas (8.67), mentre è secondo solo al serbo nella classifica di qualità del rovescio (8.07), precedendo Daniil Medvedev (8.06) e Sascha Zverev (7.88). Infine, nella risposta l’altoatesino è terzo con 7.8, alle spalle del campione di Belgrado e di Medvedev (8.08).

Sono numeri che certificano come e quanto l’evoluzione del tennista italiano vada verso l’alto e, da questo punto di vista, essere il giocatore che nel corso dell’anno ha dimostrato una maggior efficienza nel salvare le palle break dell’avversario (69%) la dice lunga anche sui miglioramenti nel fondamentale del servizio.

Top of the class

The top performers on the ATP Tour this season!

(giveaway winners were randomly selected and have been contacted) pic.twitter.com/UelB8CboZI

— Tennis TV (@TennisTV) December 21, 2023