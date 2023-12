Tennis, Carlos Alcaraz: “Sono cresciuto vedendo vincere Novak Djokovic”

Quando si scontrano i primi due tennisti delle classifiche mondiali nessuno vuole perdere, anche se si tratta di un’esibizione, come quella andata in scena nel pomeriggio italiano alla Kingdom Arena di Riad (Arabia Saudita), per la Riyadh Season Tennis Cup 2023.

Nell’occasione lo spagnolo Carlos Alcaraz ha battuto il serbo Novak Djokovic per 4-6 6-4 6-4 in un’ora e 52 minuti di gioco: l’iberico, pur essendo partito in tutti e tre i parziali con un break di vantaggio, nel primo set si è fatto rimontare, nel secondo ha mantenuto il vantaggio, mentre nel terzo si è fatto raggiungere e poi ha piazzato l’allungo decisivo.

A margine della premiazione, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha preso la parola ed ha reso omaggio all’avversario appena sconfitto nell’esibizione odierna: “Sono cresciuto vedendo vincere Novak Djokovic, averlo vicino e poter imparare da lui è incredibile“.

Foto: LaPresse

