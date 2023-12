Tennis, Matteo Berrettini si prepara a Torino con Lorenzo Sonego: obiettivo Australian Open 2024

Ne ha parlato Tuttosport nelle ultime ore e si tratta di Matteo Berrettini. Il giocatore romano si sta preparando per il ritorno in campo, che sarà ufficialmente sul finire di dicembre nell’ATP250 di Brisbane (Australia). Reduce da un 2023 molto problematico, con l’ultimo infortunio nel corso degli US Open a sancire la chiusura anticipata, Berrettini riprende il proprio percorso nel ricordo di una Finale di Coppa Davis vissuta da appassionato ma indisponibile membro della squadra.

Il desiderio è quello di essere ancora protagonista. Anche per questo, Matteo ha dato il via a un nuovo corso: termine del sodalizio tecnico con Vincenzo Santopadre e via alla collaborazione con il coach spagnolo Francisco Roig, tennista di discreto livello e con una storia importante nello staff tecnico di Rafa Nadal. Ironia della sorte, Nadal farà anch’egli il suo rientro ufficiale nel circuito a Brisbane, partendo però dal tabellone principale (wild card). Main draw nel quale c’è anche Matteo Arnaldi.

Il nostro portacolori sta preparando la partenza per l’Australia, allenandosi in queste ultime ore sui campi del Training Center del Circolo della Stampa Sporting, ovvero quelli dedicati agli allenamenti dei big durante le ATP Finals. Dopo aver svolto parte della preparazione a Montecarlo, Berrettini è all’opera a Torino e c’è stato l’incrocio in campo con l’amico Lorenzo Sonego, impegnato nella rifinitura per la United Cup.

Sarà interessante capire quale sarà la versione che ritroveremo del 27enne tricolore, che saggiamente ha deciso di non forzare dopo l’ultimo contrattempo fisico. Lo attende un percorso in salita, considerando anche eventuali scadenze in classifica (l’8 gennaio -160 punti per quanto fatto nella United Cup 2023), che potrebbero costargli l’uscita dalla top-100.

Foto: LaPresse

