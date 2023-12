Tennis, Jannik Sinner e un dubbio espresso da Paolo Cané

Paolo Canè nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Giandomenico Tiseo per OA Sport, che potrete leggere integralmente nei prossimi giorni, ha toccato diversi temi, tra i quali quello dell’avvicinamento di Jannik Sinner alla prossima stagione, in cui esordirà in un match ufficiale direttamente agli Australian Open, senza giocare tornei ATP nelle settimane precedenti.

La motivazione che è alle spalle di questo tipo di programmazione era stata svelata nei giorni scorsi da Simone Vagnozzi, coach di Sinner: “La spiegazione è molto semplice: avendo finito molto tardi con la Coppa Davis, aveva bisogno comunque di una settimana di vacanza e di stop, e se fossimo partiti subito la prima settimana di gennaio ci sarebbe stato troppo poco tempo per mettere della benzina nel corpo di Jannik. Quindi avevamo bisogno di più tempo ed abbiamo deciso di non giocare la prima settimana: farà due partite di esibizione per riassaporare il clima di un match“.

Entrando nel merito della questione, in una delle affermazioni su Jannik Sinner in vista del primo torneo dello Slam, Paolo Cané ha dichiarato: “Sul conto di Jannik, ora come ora, ho un solo dubbio […]. Negli Slam è da capire come queste nuove certezze si trasferiranno. Sappiamo che lì ci son match al meglio dei cinque set, in cui è necessario anche un recupero fisico eccellente. Da questo punto di vista, anche vedendo il modo in cui è arrivato alla finale di Torino, è l’aspetto su cui credo debba lavorare, ma sono certo che in Spagna, dove si sta allenando, lo stiano facendo. Il ragazzo è molto serio e puntuale, vedremo se già in Australia avrà acquisito il fondo necessario“.

In effetti, come ha scritto Il Tennis Italiano, Sinner si sta allenando ad Alicante, ma venerdì 22 si sposterà all’Accademia Equelite di Juan Carlos Ferrero, situata a Villena, dove disputerà un allenamento congiunto, che potrebbe sfociare in un’esibizione, con lo spagnolo Carlos Alcaraz. La programmazione di Sinner prevede poi l’arrivo in Australia, dove dal 10 al 12 gennaio disputerà il Kooyong Classic (un torneo d’esibizione), ed a seguire gli Australian Open, che quest’anno inizieranno di domenica, il 14 gennaio.

Nella prima settimana del 2024, invece, Lorenzo Sonego prenderà parte alla United Cup, mentre a Brisbane vedremo all’opera Matteo Arnaldi, già nel main draw, e Matteo Berrettini e Giulio Zeppieri, i quali disputeranno le qualificazioni, mentre ad Hong Kong dovrebbe essere presente in chiave azzurra il solo Lorenzo Musetti, che però dovrebbe far parte delle teste di serie del torneo.

