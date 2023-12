Tennis, la classifica dei prize-money del 2023: Novak Djokovic leader, Jannik Sinner è quinto

Il termine della stagione tennistica invita a fare dei bilanci. Oltre alle note classifiche legate al rendimento di giocatori e di giocatrici, vi è anche quella dei premi in denaro che i rappresentanti della racchetta sono stati in grado di ottenere.

Ebbene, nel 2023, il serbo Novak Djokovic (n.1 del mondo) svetta anche in questa graduatoria con 15.95 milioni di dollari messi in tasca. A seguire c’è lo spagnolo Carlos Alcaraz con 10.75 milioni e la n.1 WTA, Iga Swiatek, con 9.86 milioni di euro. L’ATP non ha reso noti i bonus ricevuti dai tennisti nei singoli tornei, per questo i guadagnai annuali sono più alti di quelli indicati in via ufficiale.

Una classifica in cui il primo italiano non può che essere Jannik Sinner. L’altoatesino è in quinta posizione con 8.35 milioni ottenuti quest’anno. Jannik non può certo lamentarsi, ma indubbiamente l’interesse principale nel suo caso è quello di scalare la classifica mondiale. Le cifre a sei zero sono una logica conseguenza.

Di seguito la classifica:

CLASSIFICA TENNISTI E TENNISTE PRIZE-MONEY

1. Novak Djokovic 15.95 milioni di dollari

2. Carlos Alcaraz 10.75 milioni di dollari

3. Iga Swiatek 9.86 milioni di dollari

4. Daniil Medvedev 9.24 milioni di dollari

5. Jannik Sinner 8.35 milioni di dollari

6. Aryna Sabalenka 8.20 milioni di dollari

7. Coco Gauff 5.97 milioni di dollari

8. Jessica Pegula 5.97 milioni di dollari

9. Elena Rybakina 5.49 milioni di dollari

9. Andrey Rublev 5.49 milioni di dollari

11. Alexander Zverev 4.93 milioni di dollari

12. Stefanos Tsitsipas 4.85 milioni di dollari

13. Marketa Vondrousova 4.47 milioni di dollari

14. Holger Rune 4.16 milioni di dollari

15. Hubert Hurkacz 3.90 milioni di dollari

16. Taylor Fritz 3.48 milioni di dollari

17. Ons Jabeur 3.19 milioni di dollari

18. Casper Ruud 3.15 milioni di dollari

19. Alex de Minaur 2.94 milioni di dollari

20. Beatriz Haddad Maia 2.86 milioni di dollari

