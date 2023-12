Australian Open 2024: Fabio Fognini non farà le qualificazioni. Ripescaggio nel tabellone principale improbabile

Il torneo di singolare maschile degli Australian Open 2024 di tennis vedrà al via 128 giocatori, dei quali 104 ammessi direttamente al tabellone principale, a cui si aggiungeranno i 16 qualificati e le 8 wild card: in casa Italia saranno al via del main draw Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, con i primi 2 che saranno teste di serie in sede di sorteggio.

Con 7 giocatori ammessi grazie al ranking protetto, il cut off si è alzato fino al numero 97 ATP, e così sono rimasti fuori di un soffio Flavio Cobolli, quarto tra gli alternates, e Fabio Fognini, undicesimo tra coloro che attualmente sono esclusi. Il primo dunque può ancora sperare, grazie a qualche cancellazione, in un’ammissione diretta al main draw, che appare molto più difficile per il secondo.

Cobolli si è iscritto alle qualificazioni, mentre non compare tra i tennisti ammessi al tabellone cadetto il nome di Fabio Fognini, che dunque potrebbe non disputare il primo torneo stagionale dello Slam: l’azzurro nel 2023 aveva saltato Wimbledon a causa di un infortunio al pettorale rimediato al Roland Garros, mentre agli US Open era uscito nelle qualificazioni, al primo turno.

Oltre a dover sperare in 11 cancellazioni tra coloro che sono ammessi al main draw, però, per Fognini potrebbe esserci anche un’altra via: al momento sono state assegnate soltanto 5 delle 8 wild card a discrezione degli organizzatori, mentre altri 3 inviti devono ancora essere distribuiti. I prescelti sono gli australiani James Duckworth, Marc Polmans ed Adam Walton, il transalpino Arthur Cazaux e lo statunitense Patrick Kypson.

Fabio Fognini potrebbe anche aver richiesto una wild card all’organizzazione degli Australian Open 2024 e non essersi iscritto alle qualificazioni in attesa di una risposta, oppure potrebbe aver deciso di puntare tutto su un ingresso last minute in tabellone tramite ranking. L’azzurro non risulta iscritto ad altri tornei prima di quello di Melbourne, e quindi potrebbe aver deciso anche di saltare completamente la trasferta in Oceania.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin

